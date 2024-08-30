姚元浩備餐350名空軍午餐崩潰！無視楊一展超糗　本人反應曝光

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▲《嗨！營業中》夥伴們到空軍松山基地指揮部挑戰全新任務，郭泓志（左起）、乱彈阿翔、張立東、姚元浩、莎莎。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩認真清洗空軍飛機。（圖／好看娛樂提供）

節目《嗨！營業中》第四季播出後收視屢創佳績。夥伴們這次要挑戰為350位空軍官兵弟兄們準備營養午餐，備餐時間僅有2小時，在一片混亂之中，他還不小心忽略小幫手楊一展，讓他首度舉白旗跟士官長討救兵：「時間過太快了，真的來不及，拜託士官長可以派出最強兵力來支援嗎？」本集夥伴們移動到空軍松山基地指揮部挑戰全新任務，為350位弟兄們準備營養午餐，但準備的菜色多達10種，時間又十分有限，讓大廚姚元浩都忍不住哭喊：「哪有人營養午餐吃10道菜的啦！」這次小幫手楊一展曾經在金門擔任伙食兵工作，再回到熟悉的部隊裡做餐非常有感觸，他也分享當年造成的職業傷害，讓大家驚訝這個工作真的是非常困難。儘管有小幫手助陣，現場仍舊狀況百出，當時出餐時間就要來不及，姚元浩、莎莎，郭泓志與乱彈阿翔、張立東在廚房忙到不可開交，姚元浩突然大喊：「我覺得還是需要小幫手耶！」讓莎莎笑說：「啊小幫手（指楊一展）就在你旁邊呀！」楊一展也立即出聲回應：「正在努力中。」可見大家被逼到都時空混淆了。此外，姚元浩、莎莎，郭泓志、乱彈阿翔與張立東也接下清洗空軍飛機的重要任務，姚元浩直言：「這是我人生第一次洗過這麼大的物體，跟洗車完全不一樣！」乱彈阿翔則是天真地問：「我以為飛機都是開進去一台機器，就會有機器幫忙洗乾淨，今天真的都沒有機器嗎？」大家面對如此龐然大物都有點沒輒，張立東還被超強水柱絆倒，差點無法繼續完成任務。