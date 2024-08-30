「大家都著重柯文哲想抓大魚！」　趙怡翔呼籲檢調關注這3人

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檢廉偵辦京華城案今（30）日兵分7路搜索，以圖利罪約談前台北市長柯文哲等2名被告及陳佩琪等2名證人。對此，身為京華城調查小組委員、台北市議員趙怡翔今晚受訪時表示，雖然會議中大家關注柯文哲角色，但在抓大魚同時，還有小魚值得關注，呼籲檢調應關注台北市前副市長彭振聲、國民黨議員應曉薇及民眾黨立委黃珊珊在京華城案的角色。趙怡翔受訪時表示，特別點出3人，他說，彭振聲在接受調查時，對關鍵會議稱不清楚，尤其面對柯文哲及應曉薇的調查，都說不記得、不清楚會議結論，即便當時都委會已同意京華城申請案，因此他的角色有待釐清。至於應曉薇部分，趙怡翔提到，過去調查委員會中多次提到，應釐清她是否做其他牽線，以30場會議到底討論什麼及什麼指示，這些都有待釐清。趙怡翔進一步說，現在有媒體指出，過去有傳言黃珊珊角色不單純，並替柯文哲牽線威京集團，檢方應進一步釐清了解，黃珊珊所扮演的角色及要面臨的司法問題。