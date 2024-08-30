邊佑錫新劇確定！「合作申敏兒」客串《因為不想吃虧》角色超神祕

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▲申敏兒、金永大（右）首度合作，《因為不想吃虧》已開播。（圖／tvN官網）

▲邊佑錫今年因為主演《背著善宰跑》成名，工作接不完。（圖／바로엔터테인먼트BLOG）

南韓人氣演員邊佑錫新作確定！雖然不是主演的作品，但他要以客串的方式出演申敏兒、金永大、李相二、韓智賢等人的新電視劇《因為不想吃虧》，消息受到極大關注與討論。《因為不想吃虧》由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演，已在8月26日開播，故事講述因為不想吃虧而舉行假婚禮的孫海英（申敏兒 飾），與不想傷害別人而成為假新郎的男人金志旭（金永大 飾）之間，「零損益」的職場愛情故事。根據韓媒報導，邊佑錫確定客串《因為不想吃虧》，至於他會點頭參演，是導演金政植牽線認識，因為2人曾合作過《大力女子姜南順》，所以邊佑錫對於導演的邀約，二話不說立刻答應。不過邊佑錫劇中將會以何種身分現身，角色背景目前一概不知，觀眾可至Prime Video、TVING等OTT平台收看。現年32歲的邊佑錫，身高為190.3公分，他從小受到模特兒姊姊的影響，亦決定入行走秀，但當時他的家境並不好，全家住在房東住處的樓上，家人也曾分開住過，不過父母即使欠債，仍堅持資助兒子的夢想，讓邊佑錫非常感動。邊佑錫於2010年21歲模特兒出道後，跟南柱赫、張基龍成了同期好友，邊佑錫也因為職業的關係，從中發現很喜歡被拍照、錄影的感覺，所以決定去拍戲當演員。不過出道1年後，邊佑錫選擇先去當兵，退伍後才展開演員事業，原本很期待拍戲的他，卻在每次拿到劇本後，都無故被炒魷魚，有一次他確定能飾演一個角色，為了符合人設去剪頭髮，頭剃到一半被劇組告知換角，邊佑錫就在該劇演員群組跟大家道別：「我好像不能一起演戲了，下次見...」退出群組後，邊佑錫哭到不能自已。他也因為初期演技差，常被劇組、網友罵，以及遭詛咒「你這4年、5年都不會好啦」，邊佑錫因此留下創傷，坦言「好傷自尊心」，一度對鏡頭產生恐懼、自我懷疑「當演員到底對不對」。好在邊佑錫愈挫愈勇，他發誓要戰勝創傷，決定跑龍套、什麼角色都接，即使只有1、2句台詞也無所謂，就這樣1年演了10多部戲，自卑感也漸漸好轉。演戲演了5年後，邊佑錫漸漸被業界看見，開始拿到知名電視劇的配角機會，包含李聖經、南柱赫主演的《舉重妖精金福珠》、朴寶劍《青春紀錄》、李瑜美《大力女子姜南順》等，但成績始終平平；直到今年第一次擔任男主角出演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，隨著戲劇開播後，邊佑錫的IG粉絲數1個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至1110萬；他因此收到南韓各大知名節目邀約、代言接到手軟，邊佑錫表示：「現在的戲約，是過去的10倍至20倍以上。」邊佑錫透露當年以模特兒出道後，曾跟家人發誓等他成功後，一定會幫忙還清債務，等到收入穩定了，他也兌現承諾，邊佑錫坦言當時爸媽的表情，無法用言語來形容，「我是第一次看到他們這樣的表情。」邊佑錫看到爸媽開心，心情也非常好；很感謝《背著善宰跑》給他帶來的一切，認為「現在只是開始」，之後的每一步都會謹慎小心，會努力演出超越「善宰」這角色，來回報大家的支持。生日：1991年10月31日（32歲）身高：190.3cm體重：73公斤血型：A型家族成員：爸爸、媽媽、姊姊職業：模特兒（2010年）、演員（2016年）同事：《魷魚遊戲》李瑜美、《太陽的後裔》晉久代表作：電視劇《青春紀錄》、《大力女子姜南順》、《背著善宰跑》電 影《20世紀少女》《靈魂伴侶》