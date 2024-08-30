陳玉珍赴中爭取陸客　中國文旅部：恢復福建居民赴金門旅遊

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金門縣議會議長洪允典率領的訪問團，上週前往北京拜會中國國台辦主任宋濤，以爭取開放陸客赴金門旅遊；中國文化和旅遊部今（30）晚稍早正式於官網宣布，「應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。」金門訪問團於本月22日起，展開為期4天3夜的訪問，訪團成員包含團長金門縣議會議長洪允典、團員國民黨金門立委陳玉珍金門縣議會議員及台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信、金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等20人。根據《中央社》報導，國台辦主任宋濤與訪問團舉行閉門會談後，隨團的國民黨金門立委陳玉珍會後轉述，宋濤的回應非常正面樂觀，他說「不會讓你們空手而歸」，中國文旅部則於週五（30）晚間宣布，將於近期開放福建地區居民赴金門旅遊。藍委陳玉珍率團訪中會晤中國國台辦主任宋濤，據了解，陳玉珍一行主要聚焦在恢復兩岸觀光、開放陸客到金馬、陸生到金門就讀以及金廈海域的農漁貨交易平台等議題。