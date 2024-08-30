中信兄弟象魔力4局失1分封鎖富邦悍將　831洋將大限前最後一役？

象魔力最後一場？中職中信兄弟今（30）日在客場迎戰富邦悍將，兄弟推出洋投象魔力先發，他主投4局共用83球，被打6安打失1分，雖然無關勝敗，但他經由手術後復出，今天上一軍，很有可能就是他本季最後一場先發出賽，因為明天就是831洋將大限，象魔力很有可能被註銷，改由象騎士登錄，而中信兄弟4局打完以2:1領先。
象魔力曾是冠軍功臣 完全燃燒最後一役
象魔力上一次在中職一軍出賽是去年4月3日。經歷左手肘肌腱撕裂動刀後，兄弟隊提前與他簽下延長合約，而他今天登板，也是睽違515天後，再度回到一軍舞台。
賽前兄弟球團就透露，象魔力的手肘之前有腫脹狀況，之後已經好多了，今天也會特別觀察狀況，象魔力也會「完全燃燒」全力守住勝利。
中信兄弟總教練平野惠一賽前表示，教練團已為象魔力設定投球數量限制，並透露他賽前就發表感人的談話，像是要感謝大家一般，「今天他投的每一球都會很有特殊意義」。而象魔力今天他投到82球時，投手教練王建民也上前跟他詢問，他堅持要投完，整個畫面十分感人。
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象魔力上一次在中職一軍出賽是去年4月3日。經歷左手肘肌腱撕裂動刀後，兄弟隊提前與他簽下延長合約，而他今天登板，也是睽違515天後，再度回到一軍舞台。
賽前兄弟球團就透露，象魔力的手肘之前有腫脹狀況，之後已經好多了，今天也會特別觀察狀況，象魔力也會「完全燃燒」全力守住勝利。
中信兄弟總教練平野惠一賽前表示，教練團已為象魔力設定投球數量限制，並透露他賽前就發表感人的談話，像是要感謝大家一般，「今天他投的每一球都會很有特殊意義」。而象魔力今天他投到82球時，投手教練王建民也上前跟他詢問，他堅持要投完，整個畫面十分感人。