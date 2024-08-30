中信兄弟象魔力4局失1分封鎖富邦悍將　831洋將大限前最後一役？

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▲象魔力今天他投到82球時，投手教練王建民也上前跟他詢問，他堅持要投完，整個畫面十分感人。（圖／兄弟提供）

象魔力最後一場？中職中信兄弟今（30）日在客場迎戰富邦悍將，兄弟推出洋投象魔力先發，他主投4局共用83球，被打6安打失1分，雖然無關勝敗，象魔力上一次在中職一軍出賽是去年4月3日。經歷左手肘肌腱撕裂動刀後，兄弟隊提前與他簽下延長合約，而他今天登板，也是睽違515天後，再度回到一軍舞台。賽前兄弟球團就透露，象魔力的手肘之前有腫脹狀況，之後已經好多了，今天也會特別觀察狀況，象魔力也會「完全燃燒」全力守住勝利。