安潔莉娜裘莉現身威尼斯紅毯！巧妙錯開前夫小布　被目擊有新歡

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▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）時隔17年再度踏上威尼斯影展。（圖／美聯社／達志影像）

▲安潔莉娜裘莉以一身絲質禮服現身紅毯，肩上的皮草更增添了她的女神氣質。（圖／美聯社／達志影像）

第81屆威尼斯影展昨（29）日凌晨開幕，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）時隔17年再度踏上影展，主演新片《瑪麗亞》（Maria）放映結束後，全場竟起立鼓掌8分鐘，還有人激動落淚，而本次典禮，她和前夫「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）現身的時間剛好錯開，還有媒體直擊，她和新歡現身義大利，對此，知情人士也回應了。安潔莉娜裘莉以一身絲質禮服現身紅毯，肩上的皮草更增添了她的女神氣質，這次她在《瑪麗亞》中詮釋已故傳奇女高音瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas），在記者會上透露自己開拍前花費了7個月進行聲樂訓練，第一次要開唱時還緊張到發抖，必須要靠兒子們擋在門口，不讓任何人進來打擾她，不僅如此，安潔莉娜裘莉還特別戴上瑪麗亞生前的胸針，以此來致敬。安潔莉娜裘莉也笑說拍這部片前沒什麼唱過歌，但現在她會嘗試去KTV。由於布萊德彼特和喬治克隆尼主演的《惡狼特工》也將在本次威尼斯影展首映，外界十分關心兩人是否有機會同台，對此，影展總監阿貝托巴貝拉（Alberto Barbera）表示，他們的露面時是分開的，安潔莉娜裘莉離開後2天，布萊德彼特才抵達。據外媒《TMZ》報導，安潔莉娜裘莉日前被目擊身邊出現新歡，對方身分被起底是40歲英國饒舌男歌手阿卡拉（Akala），有知名人士透露，他們是認識多年的朋友，安潔莉娜裘莉在離婚後便全心在家庭、事業上，且阿卡拉也有女友，女方和安潔莉娜裘莉還是好友，兩人不可能有朋友以外的關係。