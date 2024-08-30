小粉紅踢到鐵板！國際射擊賽「搶台灣國旗」　中國選手遭取消資格

開學日依然炎熱！維持舒爽心情、上課不浮躁有妙招　摩曼頓送好禮

記者吳政紘/綜合報導

▲摩曼頓近期推出「開學攻略」活動，只要單筆滿3300元就送潮流文具組，另外全店消費滿5000再抽IPhone15、球鞋等好禮。（圖／摩曼頓提供）
▲摩曼頓近期推出「開學攻略」活動，只要單筆滿3300元就送潮流文具組，另外全店消費滿5000再抽IPhone15、球鞋等好禮。（圖／摩曼頓提供）
暑假到尾聲！今（30）日是國小、國中、高中開學日，天氣依然炎熱，需多學生到校時都已經是汗流浹背，貼心的家長通常都會幫忙多準備一套舒適的服裝讓孩子替換，維持舒爽的心情，學生才更能專心上課。為了讓學童有更多時間學習，知名運動通路摩曼頓也推出相關活動，希望讓學童可以安心上課，開心回家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對正值成長好動時期的學生，摩曼頓行銷主任聶上棨指出：「學生在戶外運動或是上體育課時，可選擇吸濕排汗功能的服飾，在運動鞋部分，也可以防水透氣功能的球鞋為主。夏季活動時很容易因為潮濕出汗而產生的黏著感，而感到心浮氣躁，因此隨身多準備一套服裝進行替換，和適時地補充水分，將有助於心情的愉悅。」

摩曼頓近期推出「開學攻略」活動，只要單筆滿3300元就送潮流文具組，另外全店消費滿5000再抽IPhone15、球鞋等好禮，另外活動期間每週一 14:00 以15點兌換150元服飾折價券 / 16:00 以20點兌換200元鞋類折價券 / 18:00 以5點兌換50元後背包折價券，詳細活動請洽摩曼頓官網與門市。

摩曼頓開學攻略活動：

針對開學季，摩曼頓提供指定服飾2件7折、3件6折的超值優惠，包含上衣、短褲、球鞋等，眾多服飾提供學生選擇。另提供單筆消費、滿額優惠，和點數折抵消費等多項好康。

  1. 單筆消費滿額優惠：滿3300贈文具組，滿5000再抽IPhone15、球鞋等好禮。
  2. 會員點數最高還可折抵單筆消費30%
✔全店任務 

 (活動門市請見下方相關門市 )

▩ 單筆滿$3300贈文具組

▩ 滿$5000再抽IPhone15、球鞋等好禮

▩ 會員點數最高折抵當筆消費30%

門市查詢▸https://is.gd/N7iyxf

✔副本任務 #APP會員

活動期間超殺折價券瘋搶

▩ 每週一 14:00 以15點兌換150元服飾折價券 / 16:00 以20點兌換200元鞋類折價券 / 18:00 以5點兌換50元後背包折價券

▩ 每週三 會員點數兌換好禮

摩曼頓 APP：

iOS ▸ https://goo.gl/nNPeMZ

Android ▸ https://is.gd/FDYf7N

✔支線任務 #街邊獨立門市

買鞋不帶錢 想怎麼付就怎麼付！

#活動門市

公館店、汀州五店、敦南店、花花店、西寧二店、西寧三店、大南一店、劍潭店、基隆東岸、府中五店、花蓮中山、逢甲福星、台南民族一、堀江一店、新生南GW、大東一店、大東六店、大東九店GW、永和永利廣場、蘆洲三民、蘆洲長榮、淡水中山、中華店、西門町NEW ERA、西寧五店、府中店、府中店GW、基隆東岸NB、花蓮中正、花蓮中正GW、竹北自強南、龍潭中正、龍潭中正GW、八德介壽二、苗栗光復、台中精武、太平九店、大里中興三、豐原店、成功店、台南民族二、台南北門五、麻豆民權、佳里新生、新營中正二、楠梓建楠、小港漢民二、鳳山文衡、屏東永福

► icash Pay ◄

▩ 回饋一【icash Pay消費滿額回饋8%】

活動期間持icash Pay於摩曼頓單筆消費滿$2,500元(含)以上，享8% OPENPOINT回饋。活動期間每戶回饋上限400點，活動期間總贈點上限20萬點。

▩ 回饋二【銀行加碼10%回饋】

活動期間以指定支付方式於指定生活通路消費單筆688元(含)以上，加碼贈OPENPOINT點數10%回饋，每戶每月回饋上限200點，活動詳情及回饋之OPENPOINT請參考銀行活動網頁。

▩ 回饋三【icash Pay新戶首筆回饋100%】

活動期間內首次註冊icash Pay之新用戶，註冊當月使用icash Pay交易之「首筆」1元(含)以上之消費金額，可享該筆金額100%OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限100點。

► 悠遊付 ◄

▩ 活動期間使用悠遊付單筆滿1000元享10%回饋

► 全盈+PAY ◄

▩ 活動期間之指定日，實體通路使用全盈+PAY帳戶全額付款，單筆金額滿250元(含)以上，回饋25元全盈儲值金。(限電支帳戶餘額、綁定銀行帳戶。單筆回饋上限25元/筆，每人每月回饋上限100元，活動期間回饋總額為90萬元）

► 王道銀行 ◄

▩ 活動期間使用王道銀行任一簽帳金融卡，


開學日雷雨突襲！ 颱風摩羯醞釀中　預估路徑「有機會侵襲台灣」

開學日美式、拿鐵買一送一！7-11美式29元可寄杯　全家10元多一杯

開學季7-11出手了！美式、拿鐵5折「可寄杯」　大包衛生紙免10元

7-11美式買一送一！開學季咖啡買7送7「可寄杯」　全家拿鐵買3送3

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載