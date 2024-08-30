開學日依然炎熱！維持舒爽心情、上課不浮躁有妙招　摩曼頓送好禮

暑假到尾聲！今（30）日是國小、國中、高中開學日，天氣依然炎熱，需多學生到校時都已經是汗流浹背，貼心的家長通常都會幫忙多準備一套舒適的服裝讓孩子替換，維持舒爽的心情，學生才更能專心上課。為了讓學童有更多時間學習，知名運動通路摩曼頓也推出相關活動，希望讓學童可以安心上課，開心回家。
針對正值成長好動時期的學生，摩曼頓行銷主任聶上棨指出：「學生在戶外運動或是上體育課時，可選擇吸濕排汗功能的服飾，在運動鞋部分，也可以防水透氣功能的球鞋為主。夏季活動時很容易因為潮濕出汗而產生的黏著感，而感到心浮氣躁，因此隨身多準備一套服裝進行替換，和適時地補充水分，將有助於心情的愉悅。」
摩曼頓近期推出「開學攻略」活動，只要單筆滿3300元就送潮流文具組，另外全店消費滿5000再抽IPhone15、球鞋等好禮，另外活動期間每週一 14:00 以15點兌換150元服飾折價券 / 16:00 以20點兌換200元鞋類折價券 / 18:00 以5點兌換50元後背包折價券，詳細活動請洽摩曼頓官網與門市。
摩曼頓開學攻略活動：
針對開學季，摩曼頓提供指定服飾2件7折、3件6折的超值優惠，包含上衣、短褲、球鞋等，眾多服飾提供學生選擇。另提供單筆消費、滿額優惠，和點數折抵消費等多項好康。
(活動門市請見下方相關門市 )
▩ 單筆滿$3300贈文具組
▩ 滿$5000再抽IPhone15、球鞋等好禮
▩ 會員點數最高折抵當筆消費30%
門市查詢▸https://is.gd/N7iyxf
✔副本任務 #APP會員
活動期間超殺折價券瘋搶
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▩ 每週三 會員點數兌換好禮
摩曼頓 APP：
iOS ▸ https://goo.gl/nNPeMZ
Android ▸ https://is.gd/FDYf7N
✔支線任務 #街邊獨立門市
買鞋不帶錢 想怎麼付就怎麼付！
#活動門市
公館店、汀州五店、敦南店、花花店、西寧二店、西寧三店、大南一店、劍潭店、基隆東岸、府中五店、花蓮中山、逢甲福星、台南民族一、堀江一店、新生南GW、大東一店、大東六店、大東九店GW、永和永利廣場、蘆洲三民、蘆洲長榮、淡水中山、中華店、西門町NEW ERA、西寧五店、府中店、府中店GW、基隆東岸NB、花蓮中正、花蓮中正GW、竹北自強南、龍潭中正、龍潭中正GW、八德介壽二、苗栗光復、台中精武、太平九店、大里中興三、豐原店、成功店、台南民族二、台南北門五、麻豆民權、佳里新生、新營中正二、楠梓建楠、小港漢民二、鳳山文衡、屏東永福
► icash Pay ◄
▩ 回饋一【icash Pay消費滿額回饋8%】
活動期間持icash Pay於摩曼頓單筆消費滿$2,500元(含)以上，享8% OPENPOINT回饋。活動期間每戶回饋上限400點，活動期間總贈點上限20萬點。
▩ 回饋二【銀行加碼10%回饋】
活動期間以指定支付方式於指定生活通路消費單筆688元(含)以上，加碼贈OPENPOINT點數10%回饋，每戶每月回饋上限200點，活動詳情及回饋之OPENPOINT請參考銀行活動網頁。
▩ 回饋三【icash Pay新戶首筆回饋100%】
活動期間內首次註冊icash Pay之新用戶，註冊當月使用icash Pay交易之「首筆」1元(含)以上之消費金額，可享該筆金額100%OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限100點。
► 悠遊付 ◄
▩ 活動期間使用悠遊付單筆滿1000元享10%回饋
► 全盈+PAY ◄
▩ 活動期間之指定日，實體通路使用全盈+PAY帳戶全額付款，單筆金額滿250元(含)以上，回饋25元全盈儲值金。(限電支帳戶餘額、綁定銀行帳戶。單筆回饋上限25元/筆，每人每月回饋上限100元，活動期間回饋總額為90萬元）
► 王道銀行 ◄
▩ 活動期間使用王道銀行任一簽帳金融卡，
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