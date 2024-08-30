開學日逢友善校園週　教育部：4點要訣「拒絕兒少性剝削」

每學期開學第一週都是友善校園週，教育部今（30）日指出，學校應該強化宣導「拒絕兒少性剝削」等作為，除了積極引導學生培養危機意識，落實「不拍、不傳、不留、要求助」，也可透過相關課程與活動增進教師、家長、社區民眾認識兒少性剝削防制議題與相關法令規範，瞭解相關求助管道。
教育部表示，113學年度友善校園週的主題就是「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，各級學校可以運用朝會或週會等大型集會場合，針對全校師生進行宣導強化「避免成為兒少性剝削共犯」、「兒童少年不得作為性的客體」、「不性化兒少之價值觀」等議題，並且積極引導學生培養危機意識，落實「不拍、不傳、不留、要求助」，建立正確的自我保護觀念與求助管道。
教育部提到，友善校園週也可配合地方重大活動，或結合政府與民間資源，積極規劃多元、活潑方式辦理相關活動，或融入學校相關課程教學與活動，其中包含「性別平等」、「科技」、「資訊」等，除了落實推動人權教育、法治教育、品德教育、生命教育、資訊素養與倫理，也能增進社區民眾對於兒少性剝削防制議題的認識，以及相關法令規範的認知，並且瞭解相關求助管道。
教育部提到，今年3月14日函頒《學校處理數位/網路性別暴力事件指引》，內容包含法律依據、進行相關通報、校內防治保護與校外資源連結，如若他人或自己遭遇私密照被散布，可向性影像處理中心線上申訴，或撥打私ME專線「02-66057373」申訴協助移除影像，亦可同時通報警方或求助社政單位「社會安全網-關懷e起來」。
教育部強調，一旦學校接獲相關事件，涉及校園霸凌或疑似校園性別事件，學校應依相關法規完成通報，並且啟動相關調查處理或輔導協助措施，以利釐清事件事實並且提供學生相關教育處置與輔導，回復校園生活避免再犯。
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教育部提到，友善校園週也可配合地方重大活動，或結合政府與民間資源，積極規劃多元、活潑方式辦理相關活動，或融入學校相關課程教學與活動，其中包含「性別平等」、「科技」、「資訊」等，除了落實推動人權教育、法治教育、品德教育、生命教育、資訊素養與倫理，也能增進社區民眾對於兒少性剝削防制議題的認識，以及相關法令規範的認知，並且瞭解相關求助管道。
教育部提到，今年3月14日函頒《學校處理數位/網路性別暴力事件指引》，內容包含法律依據、進行相關通報、校內防治保護與校外資源連結，如若他人或自己遭遇私密照被散布，可向性影像處理中心線上申訴，或撥打私ME專線「02-66057373」申訴協助移除影像，亦可同時通報警方或求助社政單位「社會安全網-關懷e起來」。
教育部強調，一旦學校接獲相關事件，涉及校園霸凌或疑似校園性別事件，學校應依相關法規完成通報，並且啟動相關調查處理或輔導協助措施，以利釐清事件事實並且提供學生相關教育處置與輔導，回復校園生活避免再犯。