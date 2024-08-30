影／檢調搜索住處　柯文哲步出家門：執政當局應說明有什麼證據

今晚沒衝北檢！館長說話了：柯文哲是低情商白癡　很難相信他貪汙

記者何哲欣／台北報導

▲館長陳之漢力挺柯文哲，認為柯文哲講話很客套，很難相信他貪汙。（圖／資料照片）
▲館長陳之漢力挺柯文哲，認為柯文哲講話很客套，很難相信他貪汙。（圖／資料照片）
檢調偵辦京華城案風波擴大，今（30）日兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲隨後也遭廉政署約談。有網友翻出，挺柯色彩鮮明的網紅「館長」陳之漢日前也曾說，若柯文哲被帶走就包圍北檢，不少網友還到館長臉書留言，要看大場面。館長晚上出面澄清了。

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館長在今晚直播說，他都忘了那句話是什麼時候講的，後來查了一下，是兩個禮拜前講的，如果是昨晚講的，他一定衝，但現在柯文哲沒有被羈押，「人家說出兵要有目的性，你當我是民進黨？像那些小鳥說走就走？所以我現在在等啊，事情都還沒有明朗化，我怎麼去衝？」。

館長也提到，他下午5點多打給民眾黨立院黨團總召黃國昌，目前民眾黨也都是持相信柯文哲的態度，也認為柯不會被羈押。館長表示，柯文哲就是一個不會說客套話、情商很低的笨蛋加白癡，且認識多年從未給他開出好處、口頭支票，溝通時都只有說沒錢、謝謝，「很難相信他從這件事去貪汙拿錢」。
 

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