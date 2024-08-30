黃國昌批檢調搜索民眾黨必要性　他嗆：你是皇帝？良心被狗吃了？

檢調偵辦京華城案風波擴大，今（30）日兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲隨後也遭廉政署約談。民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，中央黨部沒有主席辦公室，沒有搜索必要。資深媒體人黃智賢嗆黃國昌，良心被狗吃了？
黃智賢說，黃國昌挺柯文哲清白，但柯文哲花4300萬買商辦，也很清白囉？圖利財團，更清白囉？黃國昌質疑檢調不能搜黨部，「所以，黃國昌的意思是，嫌疑人的部下說不能搜，檢調就不能搜是吧？檢調好大的膽子，居然敢要搜鎖詐騙集團首腦！是吧？」
黃國昌質疑搜索的必要性，黃智賢嗆，「我說，你是皇帝？搜索票是跟法官申請的，法官同意的必要性。你誰？檢調為什麼要理你？一個不敢選舉，只利用關係當上立委。說不出反質詢定義的政治網紅。前面檢調約談幾十號人物，多少公文，監察院報告，法院判決，（台北市前副市長）彭振聲證詞。你黃國昌是良心被狗吃了？還是你是皇帝，法官得向你報告？必須你同意？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國昌質疑搜索的必要性，黃智賢嗆，「我說，你是皇帝？搜索票是跟法官申請的，法官同意的必要性。你誰？檢調為什麼要理你？一個不敢選舉，只利用關係當上立委。說不出反質詢定義的政治網紅。前面檢調約談幾十號人物，多少公文，監察院報告，法院判決，（台北市前副市長）彭振聲證詞。你黃國昌是良心被狗吃了？還是你是皇帝，法官得向你報告？必須你同意？」
更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。