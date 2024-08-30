吳奇隆參加陸綜「無預警被退賽」！拍影片揭內幕：不該跟我商量嗎

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▲近來吳奇隆參加實境節目《十天之後回到現實》，卻爆出節目作假。（圖／十天之後回到現實微博）

▲吳奇隆在Vlog大爆內幕，自己是被退賽。（圖／吳奇隆微博）

53歲台灣男星吳奇隆近年來多在大陸發展，近來他參加實境節目《十天之後回到現實》，卻爆出節目作假，才1個多月已有3人退賽，他便是其中一人，節目方面稱他因腿傷退賽，今（30）日吳奇隆卻拍影片爆料，自己是被通知退賽，「這……不應該先跟我商量一下嗎？直接讓我6天回到現實了。」《十天之後回到現實》總共有39位名人參與闖關，他們將在城市中的封閉區域探索，度過10天，這期間每天都要通過1個關卡才能繼續生存，直到10天過後，全部破關的人就是贏家，然而開播至今已經有3人退賽，節目組稱沈月、李雪琴是因「檔期不合」，吳奇隆則是因為腿傷的緣故，讓網友瘋猜是否案情不單純。然而吳奇隆卻在Vlog自爆內幕，「這裡『被』通知我因傷『被』退賽了。」他傻眼表示，節目組應該先和他商量過，不該無預警讓他才參加6天時間就「回到現實」，讓他「一臉懵逼」。這段影片在微博上瘋傳，掀起熱烈討論，然而還有網友目擊吳奇隆的左腳膝蓋綁著繃帶，拎著行李在機場臨時買機票，準備要回上海，讓網友十分心疼。不少網友直呼，「本人都不知道自己腿傷了，真是笑死」、「無法理解節目組的作法」、「有點欺負人了」、「這節目讓人很無語」、「太離譜。」不僅如此，吳奇隆再發文表示：「將精力投入到讓你感覺快樂和充實的事情上，提升自身正向頻率，自會擁有抵禦負能量的屏障。」儘管並未把話說死，仍引發瘋猜是在影射製作單位。