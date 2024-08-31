全紅嬋訪港變「團寵」！頑皮偷拍樊振東睡覺　馬龍帶她去買飲料

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全紅嬋在奧運跳水高台上，用驚人的「水花消失術」，征服無數體育粉絲；而場下，童心未泯的她讓許多國家隊哥哥、姐姐們都很願意和他玩在一塊，對她特別照顧。近期中國奧運代表團前往香港參加行程，全紅嬋變成「團寵」般的存在，陳夢教她打桌球，馬龍更是帶她去買飲料。近期中國多名奧運選手前往香港跑行程，其中就包括馬龍和全紅嬋，兩位不同項目的頂級選手，很快就建立起良好的關係，兩人似乎無時無刻都在聊天，甚至連中國「新飛魚」潘展樂想要插話都不知從何切入。根據香港粉絲拍的影片，馬龍在商場揮手帶全紅嬋去買飲料，之後兩人手上一人帶著一瓶奶茶回來，引起球迷的討論，直呼大家都很喜歡這位年紀輕輕就已擁有3面奧運金牌在手的跳水小將。事實上全紅嬋和中國奧運桌球隊的球員關係似乎都不錯，在太平山上她和孫穎莎等人一起拍照，陳夢手把手教她怎麼打桌球，在飛機上他又偷拍睡著的樊振東，還分享上網路並配文寫道：「對不起東哥，你還是很帥的。」17歲的全紅嬋這一屆巴黎奧運衛冕10米跳台金牌，又在雙人10米跳台奪金，拿到生涯奧運第3金。另外她在世錦賽有5金，世界盃3金，亞運2金，小小年紀就已是傳奇。馬龍在2021年的東京奧運上衛冕男單金牌，成為史上唯一一位拿下兩面桌球男單奧運金牌的球員，今年他又在巴黎奧運隨中國男團拿下生涯第6金，讓他成為中國代表團史上首位「6金王」。同時他也是唯一完成桌壇「全滿貫」以及雙圈大滿貫的男子球員，被桌球界認為是「GOAT(史上最佳)」。