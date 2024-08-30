零星小草對決少數柯黑！北檢外互相叫囂險爆肢體衝突　遭警方勸開

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檢調偵辦京華城案風波擴大，今（30）日兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲也到廉政署約談，柯文哲妻子陳佩琪先結束廉政署約談後，再到北檢複訊。黃珊珊離去時，有柯文哲支持者高喊，「相信清白、柯P加油！」原本傳出小草要串聯包圍北檢聲援，但今天來的柯粉並不多，不到10人，一名從台中北上聲援柯文哲的小草表示，柯文哲雖然社會觀感不佳，但有他自己的道德底線，且他們也不會大聲張揚，只會在旁邊加油。柯黑方面首推網紅「四叉貓」劉宇，他晚上再度現身北檢，並說他要感謝柯文哲讓他通告滿滿。另有一群自稱在柯文哲擔任台北市長時被徵收道路的土地地主，在北檢外舉牌酸柯文哲，不要再貪了。不過陳佩琪與黃珊珊離開時，一名中年女子在現場叫囂，批柯文哲準備被關、關到死，引發柯文哲支持者不滿，狂對該女子罵髒話，並做是要衝過去毆打，但遭警方緊急勸離，並未發生衝突。