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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天表示，俄軍又占領烏克蘭東部地區3座村莊。即使基輔當局在俄國領土發動大規模跨境攻擊，俄軍仍在烏東持續挺進。法新社報導，俄羅斯國防部在即使通訊軟體Telegram發文指出，俄軍占領了位於頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Lugansk）與哈爾科夫州（Kharkiv）的定居點。烏東哈爾科夫市市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，俄軍今天攻擊哈爾科夫市，至少3人不幸喪命，包括一名當時在遊樂場的孩童，以及多人受傷。泰芮可夫在社群媒體發文指出：「在涅梅什良斯基（Nemyshlyansky）區，占領者殺死一個正在遊樂場的孩童滿是個女孩。此區至少還有3人受傷。在因德斯提亞尼區（Industrialny），一棟起火的高層建築裡有兩人喪命。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1130830