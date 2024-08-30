25個AI基地加入Kiss Science　年輕人看科學還能拚創意徵件贏獎金

一年一度的Kiss Science活動旨在鼓勵學童、青少年透過不同視角理解科學，今年規模更是突破以往，首度針對國小生打造為期兩天的科學遊樂園，而且陸續開放人工智慧（AI）特色在內的124個科研場域，今（30）日報名起跑之外，高中職學生未來也可參與創意徵件競賽，透過文字轉譯參觀場域的觀察與感想，挑戰總獎金10萬元的殊榮。
國科會集結產官學研各界能量舉辦第6屆Kiss Science活動，科研場域涵蓋全台18個縣市，主辦單位包括交通部、經濟部、文化部、農業部、內政部、教育部、衛生福利部、海洋委員會、核能安全委員會、故宮博物院、國家衛生研究院、中央研究院、國家實驗研究院，以及北中南多所大學、知名企業公司。
國科會表示，副主委陳炳宇在今日召開的活動宣傳記者會上，特別頒發感謝狀予以參與本次活動的各個部會長官、企業代表，表彰投入科普推廣的熱忱與貢獻，現場還有安排台灣首隻機器狗Oliver擔任導遊，帶領來賓進行一場科學旅行，希望透過創意方式吸引目標受眾踴躍報名，參加10月5日至11月3日連續5個週休假期亮相的Kiss Science活動。
國科會表示，每年的Kiss Science活動都有推陳出新，今年為了強化科普分齡分眾推廣，9月21日至22日開放科技大樓1樓、2樓場域，針對國小生舉辦「Kids’ Science—小小科學家來敲門」，透過「科學市集」、「科學影城」、「科學大驚奇」等寓教於樂的活動結合闖關遊戲，帶領學子了解日常生活的科學。
國科會指出，今年一共開放124個場域，除了中央研究院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、3個科學園區、4艘海研船、1艘漁業試驗船，以及3個新創基地之外，另有16家企業共襄盛舉，希望透過定時導覽、動手做實驗、科普演講、影片賞析、科學營隊等超過300場次的科普活動，帶領學子盡情享受探索科學的樂趣。
不僅如此，國科會說明，今年還有45個場域加入活動，例如國立故宮博物院推出文物科學鑑識營、朝陽科技大學開放斥資7億成立的航空學院，展現一條龍情境式的航空教育環境，還有台北醫學大學、秀傳亞洲遠距微創手術中心、成功大學細胞生物與解剖學研究所，皆有推出精采的醫學體驗課程或營隊。
另一方面，國科會提到，台灣受到人工智慧（AI）浪潮席捲全球，但因具有半導體、電腦產業優勢，極有機會在AI發展的世界舞台位居要角，因此也在活動邀請25個AI相關的場域參與，例如清華大學智慧牛棚透過智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統，可以增進運動員在棒球場的表現、工業技術研究院「我視AI魚缸」作為國際首創案例，曾獲2023年美國「消費性電子展創新獎」，則是整合虛實的智慧育樂設施。
國科會表示，為了鼓勵參與者透過年輕視角詮釋場域特色與內涵、激發創意火花、挑戰總獎金10萬元的殊榮，特別舉辦高中職學生創意徵件競賽，也在競賽過程之中導入業師輔導機制，希望藉此注入Kiss Science活動新的活力，並且發掘、培育科學轉譯人才，10月5日起開放報名，詳細資訊刊登在活動官網。
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國科會表示，副主委陳炳宇在今日召開的活動宣傳記者會上，特別頒發感謝狀予以參與本次活動的各個部會長官、企業代表，表彰投入科普推廣的熱忱與貢獻，現場還有安排台灣首隻機器狗Oliver擔任導遊，帶領來賓進行一場科學旅行，希望透過創意方式吸引目標受眾踴躍報名，參加10月5日至11月3日連續5個週休假期亮相的Kiss Science活動。
國科會表示，每年的Kiss Science活動都有推陳出新，今年為了強化科普分齡分眾推廣，9月21日至22日開放科技大樓1樓、2樓場域，針對國小生舉辦「Kids’ Science—小小科學家來敲門」，透過「科學市集」、「科學影城」、「科學大驚奇」等寓教於樂的活動結合闖關遊戲，帶領學子了解日常生活的科學。
國科會指出，今年一共開放124個場域，除了中央研究院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、3個科學園區、4艘海研船、1艘漁業試驗船，以及3個新創基地之外，另有16家企業共襄盛舉，希望透過定時導覽、動手做實驗、科普演講、影片賞析、科學營隊等超過300場次的科普活動，帶領學子盡情享受探索科學的樂趣。
不僅如此，國科會說明，今年還有45個場域加入活動，例如國立故宮博物院推出文物科學鑑識營、朝陽科技大學開放斥資7億成立的航空學院，展現一條龍情境式的航空教育環境，還有台北醫學大學、秀傳亞洲遠距微創手術中心、成功大學細胞生物與解剖學研究所，皆有推出精采的醫學體驗課程或營隊。
另一方面，國科會提到，台灣受到人工智慧（AI）浪潮席捲全球，但因具有半導體、電腦產業優勢，極有機會在AI發展的世界舞台位居要角，因此也在活動邀請25個AI相關的場域參與，例如清華大學智慧牛棚透過智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統，可以增進運動員在棒球場的表現、工業技術研究院「我視AI魚缸」作為國際首創案例，曾獲2023年美國「消費性電子展創新獎」，則是整合虛實的智慧育樂設施。
國科會表示，為了鼓勵參與者透過年輕視角詮釋場域特色與內涵、激發創意火花、挑戰總獎金10萬元的殊榮，特別舉辦高中職學生創意徵件競賽，也在競賽過程之中導入業師輔導機制，希望藉此注入Kiss Science活動新的活力，並且發掘、培育科學轉譯人才，10月5日起開放報名，詳細資訊刊登在活動官網。