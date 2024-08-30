中秋送禮超人氣餅乾夯「短腿ㄚ鹿」現烤現裝買氣旺

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▲「短腿ㄚ鹿」大墩店主打原味奶酥口味。（圖／短腿ㄚ鹿提供）

▲「短腿ㄚ鹿」各家店販賣的餅乾口味各不相同，漢口店週一、週二抹茶口味，週三至週六起司口味。（圖／短腿ㄚ鹿提供）

▲店家以新鮮作為品牌保證，堅持現烤現裝，門市也提供餅乾試吃。（圖／短腿ㄚ鹿提供）

距離今年中秋節還有半個多月，要展現送禮的最大誠意，「短腿ㄚ鹿」以超人氣曲奇配上可愛餅乾盒，近幾年已成為超夯伴手禮代表。「短腿ㄚ鹿」品牌源自老闆對4個小孩的愛，為了給他們最健康的點心，鑽研無添加人工香精香料的美味餅乾，吃得出天然的濃郁風味。也因為老闆的女兒很喜歡長頸鹿，因此以超可愛的短腿長頸鹿做為店家的Logo。「短腿ㄚ鹿」餅乾由於店家只開放現場限量購買，無提供宅配服務，而且講究每天現做現烤，烤好後還要冷卻才能裝盒，再加上無法量產，顧客需要花時間等候，電商平台也特別為此提供代購服務。此外，短腿ㄚ鹿「餅乾盒」也是賣點之一，精心設計的圖案走可愛風，也會不定期更換，各分店的圖案有時也不同，各大節慶還有限定版圖案，收集餅乾盒成為忠實消費者在品嚐美味餅乾之外的一大樂趣。這次為了迎接中秋節，也特別設計應景的中秋禮盒圖案，短腿長頸鹿與月兔聯手賣萌，又一次擄獲鹿迷的心。「短腿ㄚ鹿」目前在台中有三家分店、花蓮一家，各家店販賣的餅乾口味各不相同，大墩店單打原味奶酥口味，漢口店週一、週二抹茶口味，週三至週六起司口味，逢甲店和花蓮店專賣可可亞口味。只要一進入店裏，就會聞到濃濃的曲奇餅乾味，不論哪種口味都是熱賣款，更特別的是餅乾不含雞蛋，素食也可放心吃所。店家也特別提醒，「短腿ㄚ鹿」的餅乾可以常溫保存15天，記得千萬不要冷藏，以免餅乾因受潮而影響口感。店家以新鮮作為品牌保證，堅持現烤現裝，門市也提供餅乾試吃，而且每天只開放10通電話訂購，其餘保留給現場排隊的民眾，一次只能限量購買5盒，連前總統蔡英文也聞香慕名而來，親自光顧逢甲店並留下簽名。