象魔力傷後復出好感動！中信兄弟主帥平野惠一：想給他500分評價

中信兄弟象魔力今（30）日出戰富邦悍將，主投4局僅失1分，相隔515天再度回到一軍投手丘，加上中信兄弟近期有831洋將大限人選上的考量，今天很有可能就是象魔力本季最後一役，而中信兄弟主帥平野惠一賽後直誇，「要給象魔力500分」的高度評價，他奮勇投球的英姿也深深烙印在他腦海，平野惠一表示，這讓他很感動，因為他知道象魔力是花了多少漫長的復健之路才回到一軍舞台，很為他感到開心。
831洋將大限將至 象魔力很有可能被取捨
象魔力是在去年球季中選擇開刀修復手肘韌帶移植手術，今年6月開始在二軍出賽，相隔515天，今天終於重回一軍投手丘，不僅象魔力本人，就連許多隊友都很開心迎接他歸隊，總教練平野惠一也感受到象魔力的心情。
平野惠一說：「很想給他500分的評價，我也很感動，因為他是手術後，經過漫長復健之路才回到這裡，有很多人幫助他，看到他的表現也很滿意，我能夠可以成為他棒球人生的一頁，能夠參與到這方面，也十分感動。」
事實上，平野惠一應該很能體會此感覺，過去他在日職曾經歷過大傷，因為要撲接飛球，奮勇撞上護欄，導致他日職生涯差點結束，並且奇蹟回歸日職舞台，拿到「東山再起獎」，因此，他也最能感同身受。
2006年 05月06日，平野惠一在對千葉羅德海洋隊的比賽中，於接捕一壘界外飛球時撞上場邊護欄，造成胸部軟骨撞傷、右腰扭傷、右腕與右大腿挫傷的嚴重傷勢，因而宣告全季報銷，甚至一度被評估為球員生涯可能告終，但他之後轉隊到阪神虎奇蹟「復活」，還拿到最佳九人、與金手套等獎項。
中信兄弟目前已經有洋將克迪、德保拉、猛登，若無意外，至少都站穩洋將登錄資格，只剩下象魔力跟象騎士兩位，對於象魔力是否有機會留下，平野惠一只說：「之後會再跟各位說明」，並無法直接表態，不過，象魔力的表現，也已經展現出他的價值跟態度。
對於自己是否會留下，象魔力說：「這一切都交給上帝決定，我就是準備好我自己，維持健康、強壯，以及展現我的投球強度，雖然不知道最後的決定，還是要把自己準備好。」
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象魔力是在去年球季中選擇開刀修復手肘韌帶移植手術，今年6月開始在二軍出賽，相隔515天，今天終於重回一軍投手丘，不僅象魔力本人，就連許多隊友都很開心迎接他歸隊，總教練平野惠一也感受到象魔力的心情。
平野惠一說：「很想給他500分的評價，我也很感動，因為他是手術後，經過漫長復健之路才回到這裡，有很多人幫助他，看到他的表現也很滿意，我能夠可以成為他棒球人生的一頁，能夠參與到這方面，也十分感動。」
事實上，平野惠一應該很能體會此感覺，過去他在日職曾經歷過大傷，因為要撲接飛球，奮勇撞上護欄，導致他日職生涯差點結束，並且奇蹟回歸日職舞台，拿到「東山再起獎」，因此，他也最能感同身受。
2006年 05月06日，平野惠一在對千葉羅德海洋隊的比賽中，於接捕一壘界外飛球時撞上場邊護欄，造成胸部軟骨撞傷、右腰扭傷、右腕與右大腿挫傷的嚴重傷勢，因而宣告全季報銷，甚至一度被評估為球員生涯可能告終，但他之後轉隊到阪神虎奇蹟「復活」，還拿到最佳九人、與金手套等獎項。
中信兄弟目前已經有洋將克迪、德保拉、猛登，若無意外，至少都站穩洋將登錄資格，只剩下象魔力跟象騎士兩位，對於象魔力是否有機會留下，平野惠一只說：「之後會再跟各位說明」，並無法直接表態，不過，象魔力的表現，也已經展現出他的價值跟態度。
對於自己是否會留下，象魔力說：「這一切都交給上帝決定，我就是準備好我自己，維持健康、強壯，以及展現我的投球強度，雖然不知道最後的決定，還是要把自己準備好。」