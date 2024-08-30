象魔力傷後復出好感動！中信兄弟主帥平野惠一：想給他500分評價

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▲象魔力先發4局失1分，已經盡全力投球，幫助中信兄弟奪勝。（圖／兄弟提供）

▲象魔力今天他投到82球時，投手教練王建民也上前跟他詢問，他堅持要投完，整個畫面十分感人。（圖／兄弟提供）

中信兄弟象魔力今（30）日出戰富邦悍將，主投4局僅失1分，相隔515天再度回到一軍投手丘，象魔力是在去年球季中選擇開刀修復手肘韌帶移植手術，今年6月開始在二軍出賽，相隔515天，今天終於重回一軍投手丘，不僅象魔力本人，就連許多隊友都很開心迎接他歸隊，總教練平野惠一也感受到象魔力的心情。2006年 05月06日，平野惠一在對千葉羅德海洋隊的比賽中，於接捕一壘界外飛球時撞上場邊護欄，造成胸部軟骨撞傷、右腰扭傷、右腕與右大腿挫傷的嚴重傷勢，因而宣告全季報銷，甚至一度被評估為球員生涯可能告終，但他之後轉隊到阪神虎奇蹟「復活」，還拿到最佳九人、與金手套等獎項。對於自己是否會留下，象魔力說：「這一切都交給上帝決定，我就是準備好我自己，維持健康、強壯，以及展現我的投球強度，雖然不知道最後的決定，還是要把自己準備好。」