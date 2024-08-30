神預測柯文哲7點被敲門！他再預言：檢調一定提出聲押

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲陷入政治獻金假帳風波，檢廉偵辦京華城容積弊案，今（30）早大動作搜索前柯文哲住處、辦公室及黨部等多處，這點被美麗島電子報董事長吳子嘉在昨晚節目上搶先料中一語成讖 ，今日吳子嘉再度喊話，預言檢調單位一定會對柯文哲提出聲押。吳子嘉週四在政論節目《關鍵時刻》指出，柯文哲在澄清獻金案的「終場記者會」中，已經剪了頭髮是因為知道「明天早上7點鐘，北檢要到他家敲門了」，吳子嘉當時大膽預測，「柯文哲去剪了頭髮，剪頭髮要幹甚麼？就是說未來幾個月不會剪頭髮了」。今晚節目上，吳子嘉再度指出，北檢目前朝違背職務的圖利罪去偵辦柯文哲，且一定會提出聲押，「但目前時間太晚了，可能明天才會開庭」，他提到目前檢調沒有掌握到直接的金流關係，對於金流的掌握力還不夠，不過只要2、3個禮拜預期就可以突破威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇兩人。他強調，檢方突破的關鍵點在於柯文哲是否會被收押，一旦柯文哲被收押，「沈慶京就會崩潰，因為維持兄弟承諾也沒意義了」，他也舉桃園市前市長鄭文燦為例，當時就是因為「有實質影響力」而遭收押，因此柯文哲昨天才辦活動秀肌肉、展現實力，但實際上這是聰明反被聰明誤的舉動，也會因為影響力而被懷疑有串供的嫌疑。吳子嘉分析所謂影響力，就像柯文哲早上咆嘯、民眾黨立院黨團總召黃國昌批評政府及館長說要包圍北檢等行為，都是所謂「展現力量」的情況，這也讓承辦的檢察官一定要羈押柯文哲，藉此維護司法的尊嚴，再加上柯文哲有親友在國外，有依親的可能性，因此有逃亡的可能性，上述都符合了串供滅證、依親等要件，因此檢調一定會聲請羈押。