巴黎帕運／田曉雯、林姿妤闖桌球女雙四強！我國確定再進帳獎牌

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2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會，我國桌球女將田曉雯、林姿妤今（30）日在女雙WD20級8強戰，以11：7、11：6、11：8擊敗土耳其組合德米爾（Merve Demir）、卡法司（Neslihan Kavas），成功挺進4強，同時確定再為我國代表團進帳1面獎牌。田曉雯上屆東京帕運在桌球女單TT10級摘下銅牌，是我國代表團唯一的獎牌，這次將力拚連兩屆帕運站上頒獎台，先與去年杭州亞帕運桌球女單TT10級金牌得主兼好友的林姿妤搭檔，聯手征戰女雙WD20級賽事，兩人名列賽會頭號種子，首輪輪空直接晉級8強，加上巴黎帕運桌球並未舉行銅牌戰，等於只要取得4強門票即保底獎牌。今天在桌球女雙WD20級8強戰面對實力同樣不俗的「土耳其組合」德米爾、卡法司，田曉雯、林姿妤克服賽前等待的緊張，前2局順利以11：7、11：6取得聽牌優勢，雖然第3局一度遭遇亂流，所幸在即時調整下，再以11：8拿下勝利，成功挺進4強。田曉雯賽後表示，對兩人來說第1場都會比較困難，因為不確定狀態、氛圍，還有訓練成果能否在比賽中順利展現，「現在闖過第一關比較有底一點。」林姿妤也提到，確實第1場身體會比較緊繃一點，但兩人一直積極溝通、調整狀態，才拿下這場勝利。田曉雯、林姿妤明天將與世界排名第3的「波蘭組合」帕提卡（Natalia Partyka）、裴卡（Karolina Pek）正面交鋒，爭奪金牌戰門票，田曉雯表示，期盼將剛才比賽緊湊與專注的狀態帶到明天4強戰及決賽中，為臺灣搶下金牌。