2024巴黎帕運輪椅籃球怎麼打？腳步觸地、臀部離開椅子就算違例

2024帕運輪椅籃球項目從30日到31日登場，本屆輪椅籃球設為男、女子組，輪椅籃球運動員大部分是下肢截肢和脊柱損傷人士。級別鑑定因應運動員的殘疾程度給予分值（1-4.5分），1分為殘疾程度最嚴重，4.5分則為最輕，每隊5名作賽運動員的級別總分不得超過14分。輪椅籃球除部份比賽規則經修訂以配合輪椅上運球前進外，其他規例與一般籃球運動相同，較特別之處是運動員每推動輪椅兩次後，必須拍球一次或作出傳球、投籃，比賽時若運動員腳部觸及地面或臀部離開輪椅坐處，均屬違例。
何謂輪椅籃球？ 比賽怎麼進行
輪椅籃球能夠讓大部份殘障運動員參加。國際傷帕運林匹克委員會將輪椅籃球按殘障程度分為8級，由1.0點至4.5點。殘障程度愈重，點數愈低。
輪椅籃球比賽規則
輪椅籃球與籃球規則類似：
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華視：CH 52台（節目表查詢）
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輪椅籃球能夠讓大部份殘障運動員參加。國際傷帕運林匹克委員會將輪椅籃球按殘障程度分為8級，由1.0點至4.5點。殘障程度愈重，點數愈低。
- 1.0點：運動員並沒有軀幹的活動能力，因此他們並不能進行彎腰及轉動等動作以抓住籃球。
- 4.5點：運動員有正常的軀幹活動能力，例如曾進行足部截除手術或雙腿有6厘米以上的長度差距的運動員都會分配在此分級。
輪椅籃球比賽規則
輪椅籃球與籃球規則類似：
- 輪椅籃球的場地長度為28米、闊度為15米。而籃網離地面3.05米，罰球線距離底線5.8米，三分線半徑為6.75米。
- 輪椅籃球使用的輪椅高度亦有規定，其中殘障分數1.0至3.0分為63厘米，而3.5至4.5分為58厘米。當輪椅出現故障時必須在50秒內維修完成，否則必須更換運動員。
- 整場比賽共有40分鐘，每節為10分鐘。除了第2節及第3節之間的休息時間為15分鐘外，每節休息時間為2分鐘。得分及運球規則與普通籃球一樣。並且不能帶球走及不當行為如用手翻倒對手。
- 詳細的比賽規則可以參考IWBF網頁
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