影／鋼龍「831洋將大限」還在！味全龍6:0擊敗統一獅　對戰3連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍隊打線拿莫伊漾3局下開轟，加上郭天信適時安打進帳第2分，6局下則換吉力吉撈鞏冠敲出左外野兩分砲，也是個人本季第22轟，拉開差距到4：0。（圖／龍隊提供）

鋼龍好投！味全龍隊30日以6:0擊敗統一獅隊，拿下對戰3連勝，由於今（31）日就是「831洋將大限」，味全在新洋投泰迪報到後勢必要換下1人，此役鋼龍先發表現一開始不是很穩，不過鋼龍之後穩住陣腳，加上打線發揮，讓他拿下勝投。龍隊打線拿莫伊漾3局下開轟，加上郭天信適時安打進帳第2分，6局下則換吉力吉撈鞏冠敲出左外野兩分砲，也是個人本季第22轟，拉開差距到4：0。龍隊之後又靠潘威倫暴投送分，以及李凱威高飛犧牲打建功，最終以6分差贏球。樂天桃猿洋投肯特對戰台鋼雄鷹，結果肯特繳出6局失1分優質先發，隊友又給他強力火力支援，包括朱育賢和宋嘉翔雙雙開轟助威，終場以8：2贏球，送給台鋼雄鷹2連敗，勇奪下半季第20勝，緊咬龍頭中信兄弟。台鋼吳念庭今天先發，分別在2局、7局都敲出安打，順利終結連續20打數未敲安的小低潮。