快訊／拘留室過夜！柯文哲拒夜間偵訊　檢察官當庭逮捕

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檢廉偵辦京華城容積案，30日再度兵分七路搜索包括民眾黨主席柯文哲住家與黨部辦公室，並且約談柯文哲。柯文哲於今（31）日凌晨零時轉往北檢複訊，當庭表達拒絕夜間偵訊，將在北檢拘留室過夜。柯文哲律師鄭深元表示，柯文哲主張拒絕夜間偵訊，檢察官表示無法讓柯離開，當庭逮捕，而律師將會向法院聲請提審，由法官確認逮捕是否合法，預計今日上午開庭審理。台北地檢署指揮廉政署指揮偵辦，民眾黨主席柯文哲在北市長任內的京華城等案被控圖利，日前已約談前台北市副市長彭振聲等40名官員、都委會委員等人。台北市議員應曉薇更疑似收受威京集團主席沈慶京4500萬，替京華城容積案說項，二人已遭到收押禁見。而京華城案最後一塊拼圖，也就是前台北市長柯文哲，檢廉將他列為被告，先是在30日清晨7時30分左右，前往柯文哲位於台北市金山南路住處與民眾黨辦公室搜索，時間大約近4小時。近中午12時，柯文哲步出住處，與夫人陳佩琪一起前往廉政署接受約談。上車前柯文哲怒批執政當局應說明是否有任何證據可以如此大動作搜索。整起案件源於柯文哲在台北市長任內，核可京華城改建案，將容積率從原來的392%，一口氣暴增到840%，柯文哲遭指控圖利威京集團。