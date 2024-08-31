檢方諭令逮捕柯文哲　民眾黨：拒絕夜間疲勞訊問、捍衛合法權益

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檢廉偵辦京華城容積案，昨日再度兵分七路搜索包括民眾黨主席柯文哲住家、台玻大樓辦公室與中央黨部辦，並且約談柯文哲。柯文哲於今（31）日凌晨零時轉往北檢複訊，當庭表達拒絕夜間偵訊，檢察官遂於凌晨2時許對柯文哲當庭諭知逮捕。對此，民眾黨緊急應變小組表示，拒絕夜間疲勞訊問，捍衛合法權益。民眾黨緊急應變小組表示，柯文哲自昨日清晨7時，因檢察官持搜索票至住家搜索，即主動配合調查。在經由廉政署之馬拉松調查訊問，於今日凌晨零時30分始移至台北地檢署複訊至凌晨2時許，至此調查程序已近19小時。歷經如此漫長之配合調查訊問，柯文哲向檢察官表示拒絕夜間訊問，然而檢察官堅持繼續夜間訊問。民眾黨痛批，為繼續拘束柯文哲之人身自由，檢察官遂於凌晨2時許對柯文哲當庭諭知逮捕。對此逮捕程序之合法性，柯文哲之辯護人表示將向法院依提審法聲請提審。對於柯文哲捍衛自身之合法程序權益，拒絕接受檢方長時間的疲勞訊問，台灣民眾黨全力支持，並呼籲法院於提審程序中，審慎檢視上開逮捕程序之合法性，還給柯文哲主席應有之公道。