柯文哲拒夜間偵訊還想直接離庭　檢方說話了

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民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯京華城改建案圖利罪，今（31）日凌晨拒絕接受夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，對此台北地檢署發出聲明。北檢表示，柯文哲在訊問過程中，表示不願繼續接受訊問，還想逕自離開偵查庭，檢察官告訴柯文哲，可以先行休息後再接受訊問，但遭到柯拒絕。檢察官隨即開會討論，審酌柯文哲涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，倘若被告未完成訊問程序，即任其自由離去，將使案情晦暗不明之風險驟升而有妨害偵查目的。檢察官依刑事訴訟法第228條第4項但書之規定，當庭諭知逮捕，並告知相關權利、交付逮捕通知書。柯文哲律師隨即表示將行使提審權，北院今天將召開提審庭審理。