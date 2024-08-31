柯文哲案登《BBC》！超越藍綠的「白色力量新政治」接連捲入醜聞

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民眾黨主席柯文哲因任職台北市長期間，疑圖利京華城遭檢廉偵辦該弊案，30日更前往柯文哲住所、民眾黨辦公室與中央黨部等搜查，有外媒便整理了過去不到1個月，柯文哲這位從標榜要超越藍綠貪腐惡鬥、打造「白色力量新政治」，也備受年輕選民期待的人物，到如今接連捲入政治醜聞、官司纏身，究竟發生了哪些事。英國《BBC中文網》專文分成3部分，第一是「政治獻金申報不實」，介紹在台灣為保持競選期間金流透明、杜絕黑金賄選，《政治獻金法》規定，政黨、政治團體及擬參選人應於金融機構開立專戶，報請監察院許可後，才可以收受政治獻金；並要在規定時間完成申報，若申報不實，可處罰鍰。然而，柯文哲在競選期間，多次向支持者表示「民眾黨是小黨，沒有大黨金援，需要民眾踴躍捐款」，選後卻被發現漏報，令人質疑支持者的錢到底流向何方。第二部分則是「選舉補助款買個人商辦」，報導指出，政治獻金爭議還未平息之際，柯文哲又被爆出今年5月拿4300萬新台幣的選舉補助款，買下位在立法院附近的商業辦公空間並登記在自己名下，種種爭議讓從政10年、主打「清廉」的柯文哲形象大傷，導致以年輕人為群眾基礎的民眾黨支持度大跌。第三部分，是近兩日最為沸沸揚揚的土地弊案-京華城案。報導提到柯文哲在台北市長任內，將市中心精華地段商場「京華城」的土地容積率，從560%提高為840%，過程疑似護航業者，並涉及台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人逾4000萬台幣的「關說費」，在6年內透過陳情、施壓等方式，提升京華城的容積率；據悉京華城透過容積圖利的金額可高達上百億新台幣。報導最後打下，民眾黨成立緊急應變小組，聲稱全黨團結力挺柯文哲，還說現階段不會有代理黨主席的問題，而柯文哲在京華城弊案中是否有罪、民眾黨是否還能保有第三大黨的地位等這些疑問，仍有待時間解答。