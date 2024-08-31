應曉薇被周遊挖掘出道！昔為當家花旦　羈押前1反常舉動洩端倪

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▲台北市議員應曉薇遭爆出涉嫌收受威京集團主席沈慶京4500萬元的賄賂，而她日前是演員出身，憑藉戲劇《花系列》打響知名度，甚至因演活惡女一角被封為「小三始祖」。（圖／微博）

京華城容積弊案延燒，台北市議員應曉薇因涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂約4500萬元，協助關說、施壓，北檢裁定羈押禁見。應曉薇從政前，曾在演藝圈發展長達26年，19歲時被「阿姑」周遊挖掘出道，甚至成為電視台當家花旦，為了感謝周遊提攜，每年周遊生日都會送花祝賀，唯獨今年卻罕見缺席，當時周遊還感到奇怪，沒幾天就傳出應曉薇因京華城案被北檢約談。今年59歲的應曉薇，從政14年時間，在踏入政壇之前，曾在演藝圈發展長達26年，當年憑著《神雕俠侶》郭襄一角走紅，陸續出演古裝劇《鹿鼎記》、《神州俠侶》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》等劇，主演的《花系列》也創下高收視率，成為中視當家花旦。曾挖掘她出道的周遊透露，自應曉薇踏入政壇、當上市議員之後，兩人就鮮少聯絡，因此對於應曉薇因京華城案遭羈押禁見一事並未多談，反而提到之前應曉薇在每年過年及她生日時，都會送花表達祝福，今年提前在8月22日舉辦87歲生日宴會，應曉薇原本說要送花出席，當天人卻罕見未出席，周遊當時還心想奇怪，如今看來似乎顯示出異常端倪。據了解，應曉薇桃花旺盛，但情感之路卻非常坎坷，曾和中國知名收藏家張伯駒外孫樓朋文大談兩岸戀情，為他生下兩個孩子後，才發現原來對方是有婦之夫，因對方不願離婚，最終只能獨自撫養小孩長大，如今兩個女兒都在國外就讀大學，先前都曾返台為媽媽助選。