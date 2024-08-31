槓上馬斯克　巴西法官下令全國立即停用X

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法新社報導，巴西最高法院大法官莫瑞斯(Alexandre de Moraes)30日下令，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的社群媒體平台X在巴西停用，因為這位科技大亨未能遵從為X在巴西指定一名新法律代表的命令。馬斯克和莫瑞斯之間的爭論已持續數月。這位大法官正在南美最大國家巴西，主導一場對抗假新聞的戰役。莫瑞斯下令，立即、全面且徹底暫停「X Brasil Internet LTDA」在全國運作。莫瑞斯下令國家電信局(National Telecommunications Agency)「採取所有必要措施」，在24小時內落實這項命令。他也要求谷歌(Google)、蘋果(Apple)和網路供應業者，「實施能夠阻止X應用程式使用與網站連結的技術障礙」。這個舊稱推特的社群媒體平台，在巴西擁有超過2,200萬用戶。馬斯克已在月初關閉X在巴西的商業運作，聲稱莫瑞斯威脅要逮捕X先前的法律代表，以迫使他們執行「審查令」。莫瑞斯28日向馬斯克放話，在24小時內為X在巴西指定一名新的法律代表，否則將面臨網站暫時停用的命運。莫瑞斯表示，巴西規範網路事務的法規講明，不尊重巴西法律或不保障個資的企業，有可能面臨商業活動遭到暫時中止。馬斯克則在X發文稱莫瑞斯是一個「假扮法官的邪惡獨裁者」，並指控他「試圖摧毀巴西的民主」。更多中央廣播電臺新聞