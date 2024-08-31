賀錦麗終於公開受訪！肢體語言專家：信心不足、缺乏總統氣場

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美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），29日與副手華茲（Tim Walz）一起接受《CNN》專訪，這是她獲得民主黨提名參選後，首次的深度媒體專訪，卻遭共和黨總統候選人川普（Donald Trump）嘲諷「語無倫次、無聊」。有肢體語言專家分析賀錦麗在專訪期間的表現，認為她還需要展現更多自信。根據《紐約郵報》報導，肢體語言專家康斯坦丁（Susan Constantine）表示，賀錦麗的舉止缺乏足夠自信，也沒有身為潛在可能總統人選的氣勢，還提到她在回答有關政策轉彎等問題時，經常低著頭避免目光接觸，認為：「這消除了很多流動性和真實性」，這顯示她對自己說的話其實並沒有信心，直言賀錦麗肯定需要對自己的肢體語言進行一些調整。康斯坦丁並指出，賀錦麗被問到如果真的坐進白宮橢圓辦公室，第一天計畫是什麼時，頭部明顯搖晃，無法給出一個清晰的答案，顯得猶豫不決：「這是另一個信號，表明她還沒有真正做好準備。她對自己的答案真的沒有信心。 」康斯坦丁還聲稱，賀錦麗在採訪中，一直在尋求副手華茲的認可，尋找後者發出的信號，以確定對方「還在船上」。從賀錦麗整體受訪表現來看，她的評價是，以要在11月尋求成為美國第1位女總統的人來說，目前賀錦麗看起來並不像1位準備好掌權的女性。