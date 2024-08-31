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美網／詹皓晴激戰3盤戰勝地主！闖女雙16強　再1勝就追平最佳成績

記者黃建霖/綜合報導

▲2024年美國網球公開賽女雙次輪，我國女將詹皓晴和搭檔Veronika Kudermetova對決地主美國組合Ivana Corley／Carmen Corley，激戰3盤之後以7：6（9：7）、6：7（4）、6：4勝出，晉級16強。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲2024年美國網球公開賽女雙次輪，我國女將詹皓晴和搭檔Veronika Kudermetova對決地主美國組合Ivana Corley／Carmen Corley，激戰3盤之後以7：6（9：7）、6：7（4）、6：4勝出，晉級16強。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
2024年美國網球公開賽女雙次輪，我國女將詹皓晴和搭檔Veronika Kudermetova對決地主美國組合Ivana Corley／Carmen Corley，激戰3盤之後以7：6（9：7）、6：7（4）、6：4勝出，晉級16強，有機會挑戰生涯第3度闖進美網8強。

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詹皓晴與搭檔激戰3盤　抵達女雙16強

今年來到30歲的詹皓晴，生涯大滿貫女雙最佳成績是在2017年的溫網，她打進到冠軍戰，拿下亞軍；2018年在溫網則曾打進4強；至於在澳網和美網的最佳成績則都是8強，她於2015、2017兩度在法拉盛公園打進半準決賽。

詹皓晴／Kudermetova上一場在先丟一盤的情況下，倒趕兩盤，後來居上擊敗Elisabetta Cocciaretto／Clara Tauson。今天同樣打得不輕鬆，前兩盤都是進入到搶七，雙方各自拿下一盤，決勝盤詹皓晴和Kudermetova頂住壓力以6：4勝出，驚險晉級。

下一場比賽，詹皓晴將和Kudermetova，對上英國Harriet Dart與法國Diane Parry的組合，只要晉級她就將追平自己在美網的最佳成績。

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