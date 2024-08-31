柯文哲涉弊案遭逮捕！愛莉莎莎IG被刷一排：阿北出事了　她沒反應

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▲愛莉莎莎（左）去年專訪柯文哲，透露自己的粉絲有70%支持他。（圖／愛莉莎莎YouTube）

▲▼愛莉莎莎人泰國度假，沒有回應柯文哲相關問題。（圖／愛莉莎莎臉書）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲疑似涉入京華城容積率弊案，住家和辦公室昨（30）日遭檢調搜索，今天凌晨柯文哲被依涉犯貪汙圖利罪移送台北地檢署，由於他拒絕夜間偵訊，有意逕自離開偵查庭，檢察官考量柯文哲勾串共犯或證人，當庭將其逮捕。過去表態支持柯文哲的愛莉莎莎，粉專被網友湧入留言：「阿北出事了！」人在泰國度假的她沒有回應。去年總統大選，愛莉莎莎不但專訪柯文哲、參加民眾黨選前之夜，力挺對方，投票後還轉發開票、計票有爭議的影片，質疑選務人員作票，引發爭議，近日柯文哲身陷假帳疑雲、京華城弊案，大批網友在愛莉莎莎的臉書、IG留言：「阿北出事了妳還在玩」、「阿北被抓走，妳不回來幫忙嗎」、「怎麼沒看到妳聲援阿北」、「趕快回來救柯文哲！」不過愛莉莎莎目前和友人在泰國曼谷旅遊，完全沒有回應網友的問題，昨天發文寫下：「在泰國的每一天都好歡樂！」並分享裸背紋身的照片，而年初在當地置產的她，透露已經在看自家預售屋的裝潢。愛莉莎莎寫道：「一個讓我越來越愛的國家，無論是飯店人員，清潔阿姨，刺青師，門口的警衛，計程車司機，無論是誰，無論語言通不通，好像都能變成朋友，可以讓人感到無限溫暖，無限友善的國家，That’s why I love Thailand so much.」