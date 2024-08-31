NBA／快艇3年18.7億續簽Ivica Zubac！上賽季「1數據」領先全聯盟

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根據ESPN知名記者Adrian Wojnarowski報導，洛杉磯快艇隊和陣中主力中鋒Ivica Zubac已經達成續約協議，雙方將續簽一份3年總價5860萬美元（約合台幣18.7億元）的合約。Zubac目前總計和快艇之間的合約還有4個賽季，雙方的合作將持續到2027-28賽季，薪資總額約為7000萬美元。27歲的Zubac在2016年透過選秀進入NBA，今年即將進入他生涯的第9個NBA賽季，上賽季他在68場先發中場均可貢獻11.7分、9.2籃板1.2阻攻，投籃命中率為64.9%。在續約之前，Zubac的合約還剩一季，年薪為1174萬美元。他的新合約將在2027-28賽季後結束。根據《Basketball-Reference》的統計 ，快艇在2024-25賽季的薪資總額為1.702億美元。Zubac上賽季迎來生涯年，11.7分為生涯新高，9.2籃板是次高成績。根據ESPN的數據，Zubac投籃命中率為65%，排在聯盟第3位，僅次於Daniel Gafford和Rudy Gobert。在季後賽他也有不俗表現，在對達拉斯獨行俠的系列賽他場均能砍下16.2 分。而Zubac真正的作用還是在防守端，他是出色的護框中鋒，根據Second Spectrum的數據，祖巴茨上賽季在籃下限制對手的命中率為49.6%，為聯盟中至少在籃下防守200次投籃的球員中最佳。