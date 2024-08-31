美國降息機率高！花旗經濟學家：幅度或超乎市場預期

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美國聯準會（Fed）9月降息的呼聲越來越高，最新出爐的個人消費支出（PCE）物價指數也顯示，通膨似乎正在降溫。有外媒引述花旗銀行經濟學家的分析，認為降息幅度或許會超乎市場預期。根據《商業內幕》報導，花旗經濟學家索金（Robert Sockin）表示，如果就業數據持續疲軟，聯準會可能比市場預期的更積極降息，目前花旗的預測是年底前有望降息125個基點：「我們的美國團隊希望一開始就降息50個基點，之後再降息50個基點，並建議聯準會在12月的會議上再降息25個基點。」索金聲稱，花旗銀行的預測是基於不斷變化的勞動力市場和失業率，而從風險管理的角度來看，這可能會導致聯準會更加激進，特別在認為經濟放緩風險高的情況下，將持續關注下一份就業報告。芝加哥商品交易所（芝商，CME）的FedWatch工具顯示，投資者普遍預計9月將降息25個基點，認為一開始就降息50個基點的可能性較低。