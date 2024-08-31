不只京華城！柯文哲身陷新五大弊案　下顆未爆彈恐是魚果市場

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台北地檢署大規模調查京華城容積弊案，民眾黨主席柯文哲也因涉嫌圖利遭約談，因拒絕夜間偵訊，遭檢察官諭令當庭逮捕。北市議員簡舒培也質疑，同為威京集團得標的北市第一果菜魚類批發市場改建案，恐將成為柯文哲下一個未爆彈。回顧柯文哲的從政之路，2014年起以政治素人之姿選上台北市長、2018年成功連任，今年挑戰總統大位，拿下369萬票，使其所成立的民眾黨成為立法院第三勢力，不料如今黨主席卻身陷弊案風波，30日深夜遭北檢約談，不少支持群眾聚集北檢門口力挺高喊：「相信清白、柯P加油」。對照柯文哲剛上任市長時，曾誓言要追查郝市府任內大巨蛋、雙子星、美河市、松菸文創、三創園區等「五大弊案」，到如今8年卸任後，自己也身陷「新五大弊案」，包含：京華城容積獎勵案、台智光警用監視器網路費案、北士科地上權案、南港轉運站BOT案、第一果菜魚類批發市場改建案。其中，第一果菜魚類批發市場改建案，同為威京集團旗下的中華工程得標，在柯文哲擔任市長任內，曾以「預算不足」為由減項發包，卻在中華工程得標後，北市府卻在合約內直接寫明，未來會追加50億元。對此，國民黨議員鍾小平5月間即向監察院舉發並要求監委彈劾柯文哲，民進黨議員簡舒培更質疑「等於免費送中工50億工程，這到底有沒有圖利？」，認為第一果菜魚類批發市場改建，可能就是柯文哲下個未爆彈。