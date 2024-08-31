Curry對勇士投「信任票」！簽1年20億合約有深意　續約後首度發聲

Stephen Curry近期和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（將近台幣20億）的提前續約合約，今（31）日《The Athletic》記者Marcus Thompson II發布專訪，Curry在續約後首次談及此事，直言一切仍是為了勝利，續約可以讓他專注在接下來的賽季上。而Thompson則透露續約隱含著另一種意義，代表Curry對於勇士管理層今夏運營投下「信任票」。
Curry今年就續約 本人首度發聲
「從我的角度來看，這並沒有什麼不同，」Curry告訴The Athletic，「你很感激處在這個位置、機會以及一路陪伴你的人們的支持。我一直說我的整個職業生涯都想為一支球隊效力。因此，解決（續約）問題，並完全關注於籃球和新賽季對我來說是件好事。」
如果明年夏天才續約，他本可以和勇士續簽一份2年合約，額外多拿1年的頂薪。但Curry選擇今年就續約，這是NBA「38歲條款」允許的最長合約期限——該規則將年滿或超過球員38歲年齡的合約期限限制為3年——背後代表著一些意義。
以Curry的影響力以及對球隊的貢獻度來說，他可以選擇對自己最有利的選項，但他沒有這麼做，而是策畫了3年的窗口期，信任金州勇士團隊會為自己打造有競爭力的陣容。他們目標仍是總冠軍，但球隊也不用為了他透支全部，有一個基本的期限在。
Curry：簽約的決定是投信任票
「這仍然是為了勝利，」Curry在受訪時如此說道，「採取必要的步驟，給我們自己一個爭取勝利的機會。標準沒有改變，期望也沒有改變。」Thompson 表示，如果Curry認為勇士沒有機會再爭冠，那他就不會將自己的名字簽在合約上，「他說，現在簽約的決定是（對勇士）投信任票，也是抓住機會的一個決定。」
Curry相信勇士隊今夏有認真圍繞他打造爭冠陣容，這次續約是對Mike Dunleavy Jr.領導的制服組所投的信任票。當然另一個誘因仍然是金錢，將近6200萬美元的年薪，絕對是讓人難以拒絕的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「從我的角度來看，這並沒有什麼不同，」Curry告訴The Athletic，「你很感激處在這個位置、機會以及一路陪伴你的人們的支持。我一直說我的整個職業生涯都想為一支球隊效力。因此，解決（續約）問題，並完全關注於籃球和新賽季對我來說是件好事。」
如果明年夏天才續約，他本可以和勇士續簽一份2年合約，額外多拿1年的頂薪。但Curry選擇今年就續約，這是NBA「38歲條款」允許的最長合約期限——該規則將年滿或超過球員38歲年齡的合約期限限制為3年——背後代表著一些意義。
以Curry的影響力以及對球隊的貢獻度來說，他可以選擇對自己最有利的選項，但他沒有這麼做，而是策畫了3年的窗口期，信任金州勇士團隊會為自己打造有競爭力的陣容。他們目標仍是總冠軍，但球隊也不用為了他透支全部，有一個基本的期限在。
Curry：簽約的決定是投信任票
「這仍然是為了勝利，」Curry在受訪時如此說道，「採取必要的步驟，給我們自己一個爭取勝利的機會。標準沒有改變，期望也沒有改變。」Thompson 表示，如果Curry認為勇士沒有機會再爭冠，那他就不會將自己的名字簽在合約上，「他說，現在簽約的決定是（對勇士）投信任票，也是抓住機會的一個決定。」
Curry相信勇士隊今夏有認真圍繞他打造爭冠陣容，這次續約是對Mike Dunleavy Jr.領導的制服組所投的信任票。當然另一個誘因仍然是金錢，將近6200萬美元的年薪，絕對是讓人難以拒絕的。