拒絕夜間偵訊！柯文哲遭當庭逮捕理由曝光　檢：恐有勾串之虞

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台北市京華城容積弊案延燒，民眾黨主席柯文哲被控涉嫌圖利，台北地檢署30日發動搜索，並約談柯文哲，他先是在廉政署歷經約12小時偵訊後，今日凌晨0時移送北檢複訊，但他卻拒絕夜間偵訊，試圖起身離開偵查庭，結果遭檢察官當庭逮捕，原因在於其犯罪嫌疑重大、有勾串之虞，當晚已安置拘留室過夜，其律師已向北院聲請提審，認為檢察官疲勞偵訊逮捕違法。針對柯文哲律師聲請提審一事，北檢表示，柯文哲表示不願繼續接受訊問，逕欲離開偵查庭，檢察官當下曉諭可先行休息，後繼續接受訊問，卻遭對方拒絕，經審酌柯文哲涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌重大，且有事實足認有勾串證人、共犯之虞，若未完成訊問程序就任其自由離去，將使案情晦暗、不明風險驟升，而有妨害偵查目的。因此，檢方依刑事訴訟法第228條第4項但書規定，當庭諭知逮捕，並告知相關權利、交付逮捕通知書。柯文哲委任律師鄭深質疑，柯文哲並非因犯嫌重大被逮捕，而是檢方想疲勞偵訊，逮捕程序有瑕疵，已向北院聲請提審，目前程序正在進行中。根據提審法第九條規定，法院審查逮捕、拘禁之合法性後，認為逮捕、拘禁機關不應逮捕、拘禁者，即裁定釋放；認為予逮捕、拘禁者，以裁定駁回之，並將被逮捕、拘禁之人解返原解送機關。換句話說，法官若裁定檢方不應逮捕拘禁，柯文哲就會當庭釋放；反之逮捕合法，檢方下一步恐怕會直接聲押柯文哲。