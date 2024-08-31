林依晨喊完「我是成都人」悄回台見20年好友！現身信義區照片曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨舉手說自己是成都人，隨後又稱她爺爺才是成都人。（圖／微博）

▲林依晨和五熊在台北碰面，背景是信義區的建築物，兩人自拍笑得很開心。（圖／五熊IG）

▲37歲女星五熊（蔡頤榛）和林依晨是相識多年的好友。（圖／五熊IG）

曾被封為「零負評女神」的林依晨，日前登中國綜藝節目《心動的信號7》，舉手高喊「我是成都人」，讓不少台灣民眾驚呆，難過的說「女神破滅了」。而林依晨不甩罵聲，近日又回到台灣，昨（30）日在台北悄悄和認識將近20年的好友五熊（蔡頤榛）碰面；只見兩人站在信義區街頭合照，林依晨只戴了帽子並沒有其他偽裝，看起來氣色不錯，心情絲毫沒被外界影響。林依晨近日到中國錄製真人秀節目《心動的信號第7季》，在節目中來賓們聊到自己是哪裡人時，一聽到有人說成都，林依晨馬上就舉手附和「我是成都人」。後來林依晨解釋，是她爺爺在成都出生，雖然她不會說四川話，但從小聽到四川話就覺得很親切。該片段在網路上曝光後，立刻引起台灣網友討論，甚至砲轟林依晨：「向人民幣跪了」、「零負評女神破滅」、「連口音都變了」。而林依晨的維基百科介紹還一度被網友竄改成：「出生於宜蘭縣，但卻在中國的綜藝節目上自稱自己為中國成都人」，一時間負面言論炸鍋。而林依晨未再針對此事出面回應，也有粉絲力挺，認為林依晨說的是祖籍，沒什麼問題。錄製完中國節目後，林依晨也低調返台，昨日則悄悄和朋友在台北見面。女星五熊就在IG限時動態上曬出和林依晨的合照，笑說：「認識要20年了呀。」只見兩人晚間現身台北信義區，並未戴口罩遮掩，自拍時笑開懷；林依晨身穿白色上衣，搭配黃色棒球帽，看起來氣色不錯。事實上，五熊和林依晨因戲結緣，兩人在經典台劇《東方茱麗葉》、《惡作劇2吻》都合作過，因此成為好姊妹，認識將近20年時間。先前五熊曾在節目上接受任務挑戰，Call Out林依晨邀約她一起來錄綜藝節目，林依晨當下爽快答應說「趕快敲通告啊」，一通電話就決定力挺好友，足見兩人的好交情。