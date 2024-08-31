中國將恢復福建居民赴金門旅遊　陸委會：歡迎陸客到金馬旅遊

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中國大陸文化和旅遊部昨日晚間宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。對此，陸委會表示，樂見並歡迎陸客到金門、馬祖旅遊。金門縣國民黨立委陳玉珍則認為，此次開放無疑會為金門帶來一注非常大的活水，對當地民生經濟都有很大的幫助。金門縣議會和旅遊業者組成的訪問團22日前往北京拜會中國大陸國台辦主任宋濤，爭取開放陸客赴金門旅遊。隨團的陳玉珍會後轉述，宋濤的回應非常正面樂觀，他說「不會讓你們空手而歸」。中國文化和旅遊部昨日晚間在官網發布，「應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。」陸委會則回應表示，樂見陸方恢復福建居民赴金門旅遊，政府已多次表示，歡迎陸客到金門、馬祖旅遊。針對中國將恢復福建居民赴金門旅遊，陳玉珍表示，往年每一年中國赴金門觀光客約80萬人，一年為金門帶來64億產值，此次開放無疑會為金門帶來一注非常大的活水，對當地民生經濟都有很大的幫助，也有利於兩岸民間的往來及增進了解，更有助於兩岸之間的和平發展。