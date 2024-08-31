帕運田徑登Google Doodle！劉雅婷標槍下午出戰　這裡免費看比賽

2024巴黎帕拉林匹克運動會（帕運）如火如荼進行中，今（31）有全球矚目、項目最多的田徑賽事，Google首頁換上新Doodle，奧運小鳥化身帕運特有田徑項目「輪椅競速」的選手飆速競技，逗趣可愛又振奮人心。中華隊田徑選手劉雅婷參賽「標槍F13」項目決賽今下午4時登場，一起為雅婷應援吧！
Google Doodle總是會配合節日或熱門活動，推出相對應主題呼應，一如先前奧運賽事期間，幾乎天天更新Doodle（塗鴉），介紹各式奧運項目相挺，而這批藍色小鳥也繼續挺帕運，直接點擊塗鴉，就會出現相關賽程與結果。
劉雅婷標槍F13下午決賽 對手是她們
注意了！台灣囝仔、中華隊田徑選手劉雅婷參賽「標槍F13」項目決賽今下午4時登場，與阿爾及利亞選手B．班納露、中國選手趙玉萍、中立帕運運動員（NPA）選手A．庫里尼奇-索羅金娜、哈薩克選手G．凱爾札諾娃及肯亞選手S．瓦尼奧伊等人一較高下。
33歲的雅婷小四時被診斷罹患先天性黃斑部病變，視力明顯退化。雅婷升高中時開始接觸運動訓練，最初是游泳，但因起步太晚，而接受教練的建議，改練田徑並闖出一片天。
本屆帕運是劉雅婷第4次挑戰，她去年在杭州亞帕運女子標槍F12/F13級別決賽，第5次試擲擲出了33公尺40的成績，創下本賽季最佳紀錄，也讓她一舉射下銅牌。上屆2020東京帕運，劉雅婷6次投擲最佳成績為32公尺44，拿下第6名。
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
帕運田徑項目、參賽隊伍有哪些？
帕運田徑（Para-athletics）比賽項目與身體健全者幾乎相同，但「輪椅競速」和「擲棒」是帕運田徑特有。
本屆帕運田徑參賽隊伍有中國、巴西、烏茲別克、突尼西亞、哥倫比亞、比利時、保加利亞、日本、伊朗、烏克蘭、印尼、美國、西班牙、阿根廷、印度、摩洛哥、墨西哥、波蘭及中華台北等19支隊伍。截至上午10時止，中國隊擒3金、4銀、2銅共9面獎牌居冠，巴西3金、2銅居次，烏茲別克則是2金、1銀、1銅第三。
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劉雅婷標槍F13下午決賽 對手是她們
注意了！台灣囝仔、中華隊田徑選手劉雅婷參賽「標槍F13」項目決賽今下午4時登場，與阿爾及利亞選手B．班納露、中國選手趙玉萍、中立帕運運動員（NPA）選手A．庫里尼奇-索羅金娜、哈薩克選手G．凱爾札諾娃及肯亞選手S．瓦尼奧伊等人一較高下。
33歲的雅婷小四時被診斷罹患先天性黃斑部病變，視力明顯退化。雅婷升高中時開始接觸運動訓練，最初是游泳，但因起步太晚，而接受教練的建議，改練田徑並闖出一片天。
本屆帕運是劉雅婷第4次挑戰，她去年在杭州亞帕運女子標槍F12/F13級別決賽，第5次試擲擲出了33公尺40的成績，創下本賽季最佳紀錄，也讓她一舉射下銅牌。上屆2020東京帕運，劉雅婷6次投擲最佳成績為32公尺44，拿下第6名。
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帕運田徑項目、參賽隊伍有哪些？
帕運田徑（Para-athletics）比賽項目與身體健全者幾乎相同，但「輪椅競速」和「擲棒」是帕運田徑特有。
本屆帕運田徑參賽隊伍有中國、巴西、烏茲別克、突尼西亞、哥倫比亞、比利時、保加利亞、日本、伊朗、烏克蘭、印尼、美國、西班牙、阿根廷、印度、摩洛哥、墨西哥、波蘭及中華台北等19支隊伍。截至上午10時止，中國隊擒3金、4銀、2銅共9面獎牌居冠，巴西3金、2銅居次，烏茲別克則是2金、1銀、1銅第三。