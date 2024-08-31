小草集結北檢抗議！齊喊相信清白柯Ｐ加油　現場人潮曝光

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▲柯文哲支持者集結北檢門口，等待開庭結果。（圖／記者林盈君攝）

▲柯文哲支持者集結北檢門口，等待開庭結果。（圖／記者李政龍攝）

▲柯文哲支持者集結北檢門口，等待開庭結果。（圖／記者李政龍攝）

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積弊案風波，今日凌晨移送北檢複訊，卻因拒絕夜間偵訊，欲起身開門離開偵查庭，遭檢察官依涉犯圖利罪嫌重大、且有勾串之虞，將他當庭逮捕，安置拘留室過夜，其委任律師鄭深元認為檢察官疲勞偵訊逮捕違法，已聲請提審，北院暫定上午10點20分開庭審理提審案件。民眾黨支持者「小草」昨晚再度於群組號召，今日上午10點一起穿著白色上衣，集結北檢門口「一起接柯P回家」。《Nownews今日新聞》記者到場觀察，上午還不到10點鐘，北檢門口就已聚集人潮，紛紛高舉「相信清白、柯Ｐ加油」、「綠色恐怖、司法不公」、「司法蒙塵、人民蒙羞」等標語抗議，表達力挺柯文哲，目前估計數十人。北院暫定上午10點20分開庭審理提審案件，小草們站在北檢前高喊口號熱身，「程序要正義，司法要公平」、「相信清白、柯Ｐ加油」，等待庭審結果出爐。轄區警方不敢大意，嚴密戒備，出動上百名警力戒備，以防擦槍走火的衝突。