快訊／大谷翔平首打席敲長打！本季第30支二壘安打　道奇2：0領先

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美國職棒大聯盟今（31）日進行洛杉磯道奇對戰亞利桑納響尾蛇的比賽，道奇隊日籍球星大谷翔平此役首打席就敲出二壘安打，並靠著隊友開轟跑回來得分，道奇隊目前以2：0領先。這是大谷本季的第30支二壘安打，在隊內僅次於Freddie Freeman的31支。大谷翔平8月一度陷入低潮，但在該月下旬他逐漸找回打擊感覺，也完成了「40轟40盜」的偉業，繼續朝著更高的目標邁進。今天他擔任道奇隊開幕先發，首打席就敲出二壘安打上壘，帶動球隊攻勢。這場比賽大谷翔平的首次打擊，面對響尾蛇先發投手Zac Gallen，掃出一支右外野方向的深遠安打，並且一路奔上二壘，之後又在Mookie Betts的滾地球掩護下上到三壘，接著第三棒的Freddie Freeman掃出中外野方向390英尺的全壘打，一棒接他送回來得分，道奇隊先馳得點，以2：0領先。大谷翔平這一打席是鎖定Gallen一顆時速94.3英哩（約151.8公里）的快球出手，順利敲出長打。上賽季Gallen拿下17勝，本季也已經有拿到10勝，個人連3季勝場數破10、ERA都壓在4以內。大谷過去對上他5次，沒有敲出過安打，還被三振過4次。