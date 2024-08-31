品嘗秋蟹好時節　　雀客藏居推「住宿+品蟹」四人專案

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▲台中阿利餐廳在品秋蟹季節推出「秋蟹逅 蟳滋味」專案，十多道蟹料理讓饕客一次吃過癮。（圖／業者提供）

▲台中阿利餐廳在品秋蟹季節推出「秋蟹逅 蟳滋味」專案，十多道蟹料理讓饕客一次吃過癮。（圖／業者提供）

時序入秋，又是品蟹好時節。台中市知名「阿利海鮮」餐廳，9月推出「秋蟹逅 蟳滋味」專案，避風塘大沙公、紅蟳米糕還有洋蔥桂花青蟳，十多種螃蟹料理，絕對能讓饕客一次吃過癮。同步推出好康的是，雀客藏居台中大墩的「樂天倫一泊二食住宿專案」，住宿一晚加兩餐，還能品嘗當季時鮮螃蟹，四人同行7千元有找。「阿利海鮮」是台中知名的海鮮餐廳，標榜生猛海鮮產地直送，鮮味一級棒。配合秋蟹時節推出的「秋蟹逅 蟳滋味」專案，一口氣提供十多種螃蟹料理，其中饕客必點的「避風塘大沙公」，蟹肉彈牙，吸附滿滿蒜蓉、豆酥和乾辣椒辛香，經過爆炒，蒜酥的脆爽交織出層次豐富口感，讓人一吃此癮。另一道人氣名菜是「紅蟳米糕」，蟹黃濃郁，清蒸保留了紅蟳的原汁原味，與軟糯米糕結合，入口是滿滿幸福感。還有「洋蔥桂花青蟳」，肉質扎實Q彈，摻加洋蔥和蛋花，蟹肉風味更加豐富。配合秋蟹季同步上場的是，雀客藏居台中大墩推出的「樂天倫親子住宿專案」，即日起至年底，經典家庭客房（四人房），優惠價6990元，每人約1750元即可享受住宿一晚加2餐，還能品嘗當季時鮮螃蟹餐，平日再加碼免費升等藏居家庭房。入住提供的時鮮螃蟹餐，是阿利海鮮的「闔家歡四人餐」，菜色包括大沙公粉絲煲或洋蔥桂花大沙公、辣炒左宗堂嫩雞、海皇什錦鮮燴飯、清炒澎湖嫩絲瓜、極品美味海鮮湯。「童媽吉樂園ＭＡＧＩ ＬＡＮＤ」台中永豐棧館為童話星球主題館，２５０坪超大空間，有孩子可以享受兒童專屬賽車道，互動投影遊戲室，旋轉木馬和跳跳床等遊樂設施。為了讓全家大小都能享有美好的時光，樂園還貼心設有懶骨頭休息園，讓家長在孩子盡情遊玩時，也能有一處放鬆身心的空間。雀客國際酒店集團是全台最大連鎖智能飯店，截至今年七月，旗下於海內外共營運20個餐旅品牌、５３間旅館飯店，房間總數超過4千間。此外，也陸續推出阿利海鮮、藏粵閣烤鴨、ＲＯＤＥＯ等餐廳品牌與親子育樂品牌童媽吉樂園，吃喝玩樂全包辦了。