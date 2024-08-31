五月天不只11月花蓮開唱！還訂5萬份當地伴手禮　店家：以為詐騙

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▲五月天這次準備的中秋禮品全都是花蓮當地的伴手禮。（圖／相信音樂提供）

天團五月天在0403花蓮大地震時，先透過唱片公司相信音樂捐款500萬，日前又宣布11月將兌現承諾前進花蓮開唱，要舉辦公益演唱會為受到地震影響的花蓮打氣，讓當地商家為之振奮，也有許多粉絲預計在11月要到花蓮旅遊。但五月天私下暖舉不只如此，還有當地店家透露，五月天私下訂了5萬份花蓮伴手禮當作中秋禮，要分送給台灣的社福機構，不過因為數量太過龐大，他們一開始還以為是詐騙。一名花蓮商家在臉書透露，一個月前有人打電話向他們訂了3000盒花蓮薯，但因為沒有留下公司行號，許多同仁都覺得是詐騙。未料隔天也有其他伴手禮業者收到5000盒的訂單，下單者透露自己是「相信音樂」，但他們仍存疑，直呼「我們『相信』這肯定是詐騙！」然而下單者很快就把款項匯到公司戶頭，他們經過查證也確定就是五月天的「相信音樂」訂購的。店家忍不住好奇問，「為什麼五月天需要買那麼多中秋禮品？」但相信音樂的聯絡人只說，「我們老闆五月天說今年的中秋禮品就是到花蓮去選購！」讓他們聽到非常感動。後續也發現，這次五月天準備的中秋禮品，全部都是花蓮知名的伴手禮，且總共採購了5萬份以上，然後再分送給台灣的社福機構，讓原PO直呼，「我真的感動到說不出話來！」因此聽到五月天將到花蓮開2天免費演唱會，決定不忍了，要把五月天私下暖舉通通說出來。相信音樂昨（30）日也在臉書發文指出，五月天目前正悉心籌畫11月的演唱會，演出地點不只在花蓮市，他們將全體總動員一路向東，且屆時不只有五月天，劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿也都會一起共襄盛舉，響應這個別具意義的演出活動。