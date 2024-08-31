籌學費、賺生活費！大學生月打工上看66小時　目標賺進24K

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許多學生在課業之餘，需要分神於半工半讀，打理學雜費、生活費，根據人力銀行調查，大學生每月平均最多安排將近66小時打工，目標能月入2萬4145元。根據yes123求職網調查， 如果選擇「打工」的話，又想要從事幾份工作呢？其中有37.7%想打「一份」工就好；剩下62.3%則規劃，打「兩份(含)以上」的工。在可複選狀況下，新學期想打工的主因，則分別為：「賺生活費」(63.1%)、「籌學費」(61.7%)、「家中有貸款、負債壓力」(52.2%)，以及「單純想存錢」(42.9%)、「想補貼家用」(36.1%)。其他打工原因，又還有：「增加實務經驗」(31.1%)、「賺購物、旅遊基金」(15.9%)、「父母、長輩、師長主動要求」(14.8%)，以及「打發課餘時間」(12.4%)、「累積人脈」(10.2%)。如果有計畫開學打工，選擇職缺時，在可複選狀況下，最主要的考量有，「薪資水準的高低」(64%)、「離家或學校的距離」(58.1%)、「工作時段」(50.2%)，以及「工作時間的長短」(48.1%)、「工作內容是否有趣」(40.7%)。其餘學生工讀選擇的考量因素，又分別為：「工作環境是否安全」(31.1%)、「工作有無壓力」(26.7%)、「對未來職場是否有幫助」(25.6%)，以及「有無提供伙食」(18.1%)、「錄取率高低」(16.8%)。平均而言，一個月「最多」安排65.6小時來打工，換算下來，等於學生打工族想利用非上課、唸書時間，一天再工作約兩個小時；這當中甚至有10.5%的學生，每月想上工「100小時(含)以上」。同時透過這樣的打工計畫，大專生期望每個月能夠賺到24145元。甚至有少數6%的人，目標是月入「5萬塊(含)以上」。yes123求職網發言人楊宗斌認為，顯見有越來越多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，特別是碰上「通膨時代」，以及低度經濟成長的大環境。楊宗斌更憂心指出，大專打工族若想兼顧功課，不但有難度，特別是屬於弱勢家庭的學生，甚至可能被迫考慮休學，暫時放下學業，先投入職場來分擔家計，同時大部分可能選擇「非典型就業」模式，一次要兼任好幾份工作。