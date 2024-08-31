中高齡回鍋職場難？92%喊悲觀　67%想「退而不休」

人力銀行調查發現，對於中高齡想要重返職場，高達92%的人都感到悲觀，許多中高齡上班族群提到，退休後並不想離開職場，還想投入兼職、計時人員等繼續工作。
台灣將邁入超高齡社會，但根據勞動部的統計，2023年65歲以上人口的勞動參與率只有不到10%，相較於其他亞洲先進國家卻低落不少，像是韓國、新加坡65歲以上勞動參與率超過30%，日本也達到25%，面對近年大量缺工的勞動困境，提升中高齡人口的職場參與勢在必行。
根據1111人力銀行調查發現，中高齡上班族規劃的退休年齡為63歲，其中有5成6已經展開退休規劃，包括已經付諸行動15.8%、有計畫還沒行動40.1%，而在退休後，6成7的中高齡族群並不想就此離開職場，反而打算繼續投入工作。進一步問到退休後有意從事的工作性質，想投入兼職/計時人員42.3%占比最高，其次是正職工作27.3%，另外有意創業達到16%。
中高齡上班族期待有事業第二春，但調查中也有過半，認為年齡的增長對職業發展有負面的影響，一旦想要轉職或重返職場，企業最優先考量的條件也是年齡，其次才是資歷/經驗、體力、配合度等條件。.
至於想要重返職場難度如何？高達92%的中高齡族群感到悲觀，包括43%的中高齡上班族認為非常困難，另外有38%認為有壓力，還有1成1認為重返職場機會幾乎為零，抱持正面想法的只有7%。
1111人力銀行發言人曾仲葳分析，台灣人的平均壽命已經超過80歲了，也就是說上班族在65歲退休後平均還有15年的老年生活需要安排，在龐大的通膨壓力下，現有的退休金制度能提供的保障並不夠完整，對年屆中高齡的上班族來說，倘若想保持一定的生活水準，充足的退休準備是必須的，也促使他們願意重返職場，積極參與工作，從而獲得更多元的收入來源，滿足自己及家庭的需求。
曾仲葳指出，工作不僅僅是獲得收入的管道，更是維持社會互動與自我價值重要的一環，對中高齡上班族來說，重返職場可以避免被社會孤立，同時持續學習、貢獻價值，更可以透過與同事的協力合作維持社會聯繫，眾多優點促使中高齡人士選擇退而不休，在職場中繼續發揮價值。
曾仲葳建議，中高齡上班族在重返職場時，首先善用原本工作累積的經驗與人脈，從擅長的工作入手，其次可以選擇投入缺工嚴重、門檻較低的產業，或者考慮以兼職的方式轉換跑道，減輕新工作對心理以及體力造成的壓力。
曾仲葳表示，目前觀光旅宿正是缺工缺才的重災區，為解決業者缺工困擾，1111人力銀行於9月4日開設「房務從業人員一日訓練班」，課程涵蓋旅館概論、房務作業說明及示範、房務作業分組實際操作等，同時於課程尾聲，安排學員與飯店人資現場面試媒合，有效提高媒合錄取機率，由於反應熱烈名額秒殺額滿，特加開9月26日課程，名額有限歡迎求職者主動報名。
曾仲葳透露，現場集合七家知名飯店，包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等，共計徵求近3000名房務員。調查顯示，房務人員之所以受到中高齡就業者的青睞，主要原因有年終獎金、房務津貼獎金、員工分紅等福利。
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根據1111人力銀行調查發現，中高齡上班族規劃的退休年齡為63歲，其中有5成6已經展開退休規劃，包括已經付諸行動15.8%、有計畫還沒行動40.1%，而在退休後，6成7的中高齡族群並不想就此離開職場，反而打算繼續投入工作。進一步問到退休後有意從事的工作性質，想投入兼職/計時人員42.3%占比最高，其次是正職工作27.3%，另外有意創業達到16%。
中高齡上班族期待有事業第二春，但調查中也有過半，認為年齡的增長對職業發展有負面的影響，一旦想要轉職或重返職場，企業最優先考量的條件也是年齡，其次才是資歷/經驗、體力、配合度等條件。.
至於想要重返職場難度如何？高達92%的中高齡族群感到悲觀，包括43%的中高齡上班族認為非常困難，另外有38%認為有壓力，還有1成1認為重返職場機會幾乎為零，抱持正面想法的只有7%。
1111人力銀行發言人曾仲葳分析，台灣人的平均壽命已經超過80歲了，也就是說上班族在65歲退休後平均還有15年的老年生活需要安排，在龐大的通膨壓力下，現有的退休金制度能提供的保障並不夠完整，對年屆中高齡的上班族來說，倘若想保持一定的生活水準，充足的退休準備是必須的，也促使他們願意重返職場，積極參與工作，從而獲得更多元的收入來源，滿足自己及家庭的需求。
曾仲葳指出，工作不僅僅是獲得收入的管道，更是維持社會互動與自我價值重要的一環，對中高齡上班族來說，重返職場可以避免被社會孤立，同時持續學習、貢獻價值，更可以透過與同事的協力合作維持社會聯繫，眾多優點促使中高齡人士選擇退而不休，在職場中繼續發揮價值。
曾仲葳建議，中高齡上班族在重返職場時，首先善用原本工作累積的經驗與人脈，從擅長的工作入手，其次可以選擇投入缺工嚴重、門檻較低的產業，或者考慮以兼職的方式轉換跑道，減輕新工作對心理以及體力造成的壓力。
曾仲葳表示，目前觀光旅宿正是缺工缺才的重災區，為解決業者缺工困擾，1111人力銀行於9月4日開設「房務從業人員一日訓練班」，課程涵蓋旅館概論、房務作業說明及示範、房務作業分組實際操作等，同時於課程尾聲，安排學員與飯店人資現場面試媒合，有效提高媒合錄取機率，由於反應熱烈名額秒殺額滿，特加開9月26日課程，名額有限歡迎求職者主動報名。
曾仲葳透露，現場集合七家知名飯店，包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等，共計徵求近3000名房務員。調查顯示，房務人員之所以受到中高齡就業者的青睞，主要原因有年終獎金、房務津貼獎金、員工分紅等福利。