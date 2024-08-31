獨／老唐牛肉麵台北店9/2要開了　價格比台南貴原因、預訂方式曝

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▲吳宗憲重金買下「老唐牛肉麵」，今年4月經過重新裝潢，於舊址開始營業，開賣首日現場湧排隊人潮。（圖/記者葉盛耀攝）

▲吳宗憲女兒吳姍儒在台北東區投資開設的咖啡店「無聊咖啡」，也賣起老唐牛肉麵，經過暑假近兩個月重新裝修後，9月2日將重新營業。（圖／翻攝無聊咖啡臉書）

▲「門前隱味」被網友稱為「全台最難訂到位牛肉麵店」，因為訂的位子通常是到兩年之後，如今業者開設新分店，一次開三家，其中西門昆明店已開始試營運。（圖／記者葉盛耀攝）

台南「老唐牛肉麵」創立於1967年，原本店家將結束營業，後綜藝天王吳宗憲買下該餐廳舊址兩層樓透天建築，同時也買下牛肉麵的配方，請自家私廚學習，並加以重新裝潢，今年4月於原址重新開幕，並交由小兒子鹿希派管理。後傳出老唐牛肉麵將有台北店，原來是吳宗憲女兒吳姍儒，在台北東區投資開設的咖啡店「無聊咖啡」，也賣起這款老唐牛肉麵，經過暑假近兩個月重新裝修後，9月2日將重新營業。台南老唐牛肉麵原址位在北門路、興華街、衛民街三條路交叉口，是許多台南學生經常造訪的牛肉麵店。全盛時期還曾有13間分店，原本一度將傳出將熄燈，後來由吳宗憲買下，他對外公開表示因為他覺得這家牛肉麵店是他童年與高中時的回憶。外傳他豪擲台幣4000萬元，不僅買下該店兩層樓獨棟建築，也包含牛肉麵配方。今年4月老唐牛肉麵開幕，店內僅賣一味牛肉麵，售價180元，加上四樣小菜，每碟皆是40元。《NOWnews今日新聞》記者也實際品嚐過，老唐牛肉麵的特色是有湯頭飄著些許紅油，湯頭喝起來有濃郁的中藥材香氣，混合醬香與甘醇味，是屬於南部偏甜一些的滋味，且有微微辛辣後韻，滋味富有層次且不易膩口；而牛肉塊咬起來柔嫩而不過於肥腴，麵條更是完整保留不過爛、略保留咬勁的質地，這碗麵就算易主也與當時的口味相當接近，完美而迷人。後來傳出老唐牛肉麵將有台北店，原來是吳宗憲女兒吳姍儒於北市大安區敦化南路一段投資開設一家咖啡店「無聊咖啡AMBI- CAFE」將賣起這款牛肉麵。若是於Google Map上搜尋，「無聊咖啡」該地址還會跑出「老唐牛肉麵-無聊店」店名。但是「無聊咖啡」其實今年3月底還曾傳出被兩名黑衣人砸店消息，後兩名嫌犯被捕後表示是因為不滿綜藝大哥吳宗憲的主持風格，才會酒醉砸店洩憤。而在今年7月中，「無聊咖啡」也宣佈將重新裝潢，預計店面暫停營業到8月底。如今確認，「無聊咖啡」將於9月2日開幕，記者致電到店裡，服務人員也確定此消息，新店面除了提供原本的咖啡、茶飲與甜點之外，原本鹹食品項中的拌麵將不再提供，而是專心僅作老唐牛肉麵，，而小菜也同樣將提供。店員也表示，販售的品項會於重新營業後逐漸微調，但確認這款牛肉麵配方比照老唐牛肉麵台南店。「無聊咖啡」現在已開始接受顧客電話預約訂位，而，台北民眾如今也可與台南人同步吃到這款「吳宗憲童年與高中時的回憶」的牛肉麵。另外，台北知名牛肉麵則有被網友封為全台最難訂到的牛肉麵店「門前隱味」，因為拿到的位子通常是要到2年後，去年9月剛遷新址到空軍三重一村，每天僅能提供約30碗。如今業者一次開設了三家新店，兩家於台北西門、一家於台中，目前台北兩門市已搶先開始試營運，牛肉麵可單點也有套餐，原味牛肉麵單點價一碗279元，麻辣牛肉麵為309元，套餐價則為399~489元，同樣相當熱門。