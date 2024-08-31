影／大谷翔平遭針對？152公里觸身球擊中手肘護腕　痛到跪地近3秒

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，26日比賽才遭到觸身球擊中手腕，所幸檢查無大礙，能順利回歸球場。今（31）日面對亞利桑那響尾蛇，雖然首打席就敲出二壘安打，並靠著隊友開轟跑回來得分，不過在2局上的第2個打席，王牌等級先發Zac Gallen卻投出一顆極高位置、內角的95英里（約152公里）速球，幸好大谷翔平即時閃身，因此砸中了右手肘上的護腕。被擊中當下，大谷翔平單膝跪地，並用左手撐著地板長達近3秒後，才起身獨自走上一壘，看似沒有更嚴重的傷勢產生，而這已經是他這5天內第2度被觸身球襲擊。
光芒左投丟觸身球 議題一路延燒
道奇在26日交手坦帕灣光芒時，光芒左投Richard Lovelady登板後援，結果在交手大谷翔平時，投出1顆內角伸卡球，擊中大谷翔平的左手手腕，雖然大谷露出相當痛苦的表情，但還是繼續留在場上。
除了當下遭到主場球迷的噓聲伺候外，賽後Richard Lovelady更是遭到大批網友灌爆社群，讓他只能緊急關閉個人社群《X》帳號，僅留下Instagram帳號。甚至，Richard Lovelady的妻子Maddie在社群上指出，自己收到陌生人士的死亡威脅。
首打席就敲安 6天內第2度被擊中
這場比賽大谷翔平的首次打擊，面對響尾蛇先發投手Zac Gallen，首打席敲出深遠落地飛球，一路奔上二壘，隨後靠著Freddie Freeman的2分砲回到本壘，幫助道奇先馳得點。
2局上一、三壘有人局面，輪到大谷翔平打擊的大好局面，沒想到，Zac Gallen投出1顆極高，且靠近內角的（95英里）152公里速球，直擊大谷翔平的右手肘護腕，形成觸身死球。距離前次遭到光芒投手觸身球襲擊，間隔僅不到5天。
不過從響尾蛇捕手的手套位置來看，投捕原先就想以高位置速球，來誘騙大谷翔平揮棒。大谷翔平遭到擊中後，先是跪下並用左手撐地，休息將近3秒後，才緩慢站起，並獨自走上一壘，看似並沒有大礙。
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道奇在26日交手坦帕灣光芒時，光芒左投Richard Lovelady登板後援，結果在交手大谷翔平時，投出1顆內角伸卡球，擊中大谷翔平的左手手腕，雖然大谷露出相當痛苦的表情，但還是繼續留在場上。
除了當下遭到主場球迷的噓聲伺候外，賽後Richard Lovelady更是遭到大批網友灌爆社群，讓他只能緊急關閉個人社群《X》帳號，僅留下Instagram帳號。甚至，Richard Lovelady的妻子Maddie在社群上指出，自己收到陌生人士的死亡威脅。
首打席就敲安 6天內第2度被擊中
這場比賽大谷翔平的首次打擊，面對響尾蛇先發投手Zac Gallen，首打席敲出深遠落地飛球，一路奔上二壘，隨後靠著Freddie Freeman的2分砲回到本壘，幫助道奇先馳得點。
2局上一、三壘有人局面，輪到大谷翔平打擊的大好局面，沒想到，Zac Gallen投出1顆極高，且靠近內角的（95英里）152公里速球，直擊大谷翔平的右手肘護腕，形成觸身死球。距離前次遭到光芒投手觸身球襲擊，間隔僅不到5天。
不過從響尾蛇捕手的手套位置來看，投捕原先就想以高位置速球，來誘騙大谷翔平揮棒。大谷翔平遭到擊中後，先是跪下並用左手撐地，休息將近3秒後，才緩慢站起，並獨自走上一壘，看似並沒有大礙。