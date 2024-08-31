影／大谷翔平遭針對？152公里觸身球擊中手肘護腕　痛到跪地近3秒

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▲道奇在26日交手坦帕灣光芒時，光芒左投Richard Lovelady登板後援，結果在交手大谷翔平時，投出1顆內角伸卡球，擊中大谷翔平的左手手腕。（圖／NOWnews資料照）

▲坦帕灣光芒左投Richard Lovelady日前在與道奇的比賽上登板投球，他也面對到日籍巨星大谷翔平，而這個打席Lovelady的控球失準，不慎投出觸身球砸中大谷的左手腕，賽後他的個人社群帳號《X》竟意外被許多網友出征，最終甚至慘遭刪除。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，26日比賽才遭到觸身球擊中手腕，所幸檢查無大礙，能順利回歸球場。今（31）日面對亞利桑那響尾蛇，雖然首打席就敲出二壘安打，並靠著隊友開轟跑回來得分，。被擊中當下，大谷翔平單膝跪地，並用左手撐著地板長達近3秒後，才起身獨自走上一壘，看似沒有更嚴重的傷勢產生，而道奇在26日交手坦帕灣光芒時，光芒左投Richard Lovelady登板後援，結果在交手大谷翔平時，投出1顆內角伸卡球，擊中大谷翔平的左手手腕，雖然大谷露出相當痛苦的表情，但還是繼續留在場上。。甚至，Richard Lovelady的妻子Maddie在社群上指出，自己收到陌生人士的死亡威脅。這場比賽大谷翔平的首次打擊，面對響尾蛇先發投手Zac Gallen，首打席敲出深遠落地飛球，一路奔上二壘，隨後靠著Freddie Freeman的2分砲回到本壘，幫助道奇先馳得點。。距離前次遭到光芒投手觸身球襲擊，間隔僅不到5天。不過從響尾蛇捕手的手套位置來看，投捕原先就想以高位置速球，來誘騙大谷翔平揮棒。