MLB／沒了大谷翔平天使成爛隊！「20轟20盜」大物游擊手成接班人

影／大谷翔平遭針對？152公里觸身球擊中手肘護腕　痛到跪地近3秒

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯日籍球星大谷翔平，日前才遭到觸身球擊中手腕，所幸檢查無大礙，結果今（31）日面對亞利桑那響尾蛇，王牌等級先發Zac Gallen又對大谷翔平投出驚險的觸身球。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯日籍球星大谷翔平，日前才遭到觸身球擊中手腕，所幸檢查無大礙，結果今（31）日面對亞利桑那響尾蛇，王牌等級先發Zac Gallen又對大谷翔平投出驚險的觸身球。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，26日比賽才遭到觸身球擊中手腕，所幸檢查無大礙，能順利回歸球場。今（31）日面對亞利桑那響尾蛇，雖然首打席就敲出二壘安打，並靠著隊友開轟跑回來得分，不過在2局上的第2個打席，王牌等級先發Zac Gallen卻投出一顆極高位置、內角的95英里（約152公里）速球，幸好大谷翔平即時閃身，因此砸中了右手肘上的護腕。被擊中當下，大谷翔平單膝跪地，並用左手撐著地板長達近3秒後，才起身獨自走上一壘，看似沒有更嚴重的傷勢產生，而這已經是他這5天內第2度被觸身球襲擊。

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光芒左投丟觸身球　議題一路延燒

道奇在26日交手坦帕灣光芒時，光芒左投Richard Lovelady登板後援，結果在交手大谷翔平時，投出1顆內角伸卡球，擊中大谷翔平的左手手腕，雖然大谷露出相當痛苦的表情，但還是繼續留在場上。

除了當下遭到主場球迷的噓聲伺候外，賽後Richard Lovelady更是遭到大批網友灌爆社群，讓他只能緊急關閉個人社群《X》帳號，僅留下Instagram帳號。甚至，Richard Lovelady的妻子Maddie在社群上指出，自己收到陌生人士的死亡威脅。

▲大谷翔平慘遭觸身球伺候全場球迷驚呼，Betts也敲出2分砲逆轉比數，道奇終場以3:1獲勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇在26日交手坦帕灣光芒時，光芒左投Richard Lovelady登板後援，結果在交手大谷翔平時，投出1顆內角伸卡球，擊中大谷翔平的左手手腕。（圖／NOWnews資料照）
首打席就敲安　6天內第2度被擊中

這場比賽大谷翔平的首次打擊，面對響尾蛇先發投手Zac Gallen，首打席敲出深遠落地飛球，一路奔上二壘，隨後靠著Freddie Freeman的2分砲回到本壘，幫助道奇先馳得點。

2局上一、三壘有人局面，輪到大谷翔平打擊的大好局面，沒想到，Zac Gallen投出1顆極高，且靠近內角的（95英里）152公里速球，直擊大谷翔平的右手肘護腕，形成觸身死球。距離前次遭到光芒投手觸身球襲擊，間隔僅不到5天。

不過從響尾蛇捕手的手套位置來看，投捕原先就想以高位置速球，來誘騙大谷翔平揮棒。大谷翔平遭到擊中後，先是跪下並用左手撐地，休息將近3秒後，才緩慢站起，並獨自走上一壘，看似並沒有大礙。
 


▲坦帕灣光芒左投Richard Lovelady日前在與道奇的比賽上登板投球，他也面對到日籍巨星大谷翔平，而這個打席Lovelady的控球失準，不慎投出觸身球砸中大谷的左手腕，賽後他的個人社群帳號《X》竟意外被許多網友出征，最終甚至慘遭刪除。（圖／美聯社／達志影像）
▲坦帕灣光芒左投Richard Lovelady日前在與道奇的比賽上登板投球，他也面對到日籍巨星大谷翔平，而這個打席Lovelady的控球失準，不慎投出觸身球砸中大谷的左手腕，賽後他的個人社群帳號《X》竟意外被許多網友出征，最終甚至慘遭刪除。（圖／美聯社／達志影像）

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