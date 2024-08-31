巴黎帕運／楊伊宸、胡光秋0：2不敵泰國！小組賽出局　但仍創歷史

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在今（31）日進行的巴黎帕運羽球女雙WH1-WH2級，我國女雙組合楊伊宸／胡光秋在小組賽第2戰，對戰上一屆帕運拿下銅牌的泰國組合Sujirat Pookkham／Amnouy Wetwithan，最終以11：21、8：21不敵對手，確定無緣晉級。不過光是踏上奧運殿堂，兩人就已創造歷史。台灣過去沒有選手能夠在羽球女雙這個項目於帕運殿堂出賽，胡光秋／楊伊宸從2016年合拍至今，今年終於登上帕運殿堂，兩人光是能夠在這裡出賽，就已經創造台灣帕運歷史的新里程碑。今天面對經驗較豐富的泰國組合，楊伊宸前面又打了單打賽事，體能消耗巨大，台灣組合在激戰兩局後，最終還是以總局數0：2不敵對手，本屆賽事的旅程到此告一段落。本屆女雙賽事，胡光秋／楊伊宸首場比賽面對瑞士的第2種子Cynthia Mathez／Ilaria Renggli，兩局分別以10：21、19：21輸掉。今天雖抱著必勝決心，可惜最終還是未能開胡。賽後4名選手互相擁抱，惺惺相惜的一幕，讓人感動。