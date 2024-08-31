今起咖啡買一送一！7-11美式買7送7「只有一天」　全家寄杯買3送3

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▲7-11一日限定優惠，9月1日精品美式、馥芮白買7送7。（圖／7-11提供）

▲OPENPOINT行動隨時取自即日起至9月30日再推出數位送禮-傳情咖啡優惠組合，品項包含大杯CITY CAFE美式／拿鐵。（圖／7-11提供）

▲7-11貝洛邦系列商品，包含法式經典可頌、金黃穀物核果、荷蘭起司德腸、石臼裸麥青提子。（圖／7-11提供）

▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）

▲精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／7-11提供）

▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」自8月30日至9月1日限時三天。（圖／業者提供）

▲萊爾富寄杯咖啡99杯優惠價，最低將近半價開喝。（圖／萊爾富提供）

▲OK超商單筆消費／繳費指定商品加價購。（圖／OK提供）

▲美廉社即起至9月1日，濃萃美式、拿鐵同品項買一送一。（圖／美廉社提供）

即將迎接9月份到來，各大通路咖啡優惠記得搶！今（30）日起有美廉社濃萃美式、拿鐵同品項買一送一；全家門市則有特大杯美式、奶茶第二杯10元。9月1日限定必搶優惠，7-11行動隨時取精品美式、馥芮白買7送7，全家特濃美式、特濃拿鐵買3送3，相當5折可寄杯慢慢喝，優惠只有一天，記得要設鬧鐘搶買。◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾大杯美式四杯組135元，75折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵四杯組168元，76折（原價55元、特價42元）◾中杯精品美式四杯組240元，75折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵四杯組270元，75折（原價80元、特價68元）◾珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元，75折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶/英式紅茶四杯組105元，75折（原價35元、特價27元）◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾大杯美式99杯2399元，5.2折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價31元）◾中杯莊園級美式特價28元，8折，原價35元、特價28元來店消費／繳費／寄取件加購優惠價◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元◾大杯濃粹拿鐵買1送1，原價60元、特價30元