今起咖啡買一送一！7-11美式買7送7「只有一天」　全家寄杯買3送3

即將迎接9月份到來，各大通路咖啡優惠記得搶！今（30）日起有美廉社濃萃美式、拿鐵同品項買一送一；全家門市則有特大杯美式、奶茶第二杯10元。9月1日限定必搶優惠，7-11行動隨時取精品美式、馥芮白買7送7，全家特濃美式、特濃拿鐵買3送3，相當5折可寄杯慢慢喝，優惠只有一天，記得要設鬧鐘搶買。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP行動隨時取「數位送禮」｜即起至9月30日
◾大杯美式四杯組135元，75折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵四杯組168元，76折（原價55元、特價42元）
◾中杯精品美式四杯組240元，75折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵四杯組270元，75折（原價80元、特價68元）
◾珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元，75折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶/英式紅茶四杯組105元，75折（原價35元、特價27元）
2024年即日起至9月30日止，購買以上指定案型並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE厚乳拿鐵買1送1專屬兌換連結賣場乙次
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜9月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜8月28日起至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月30日至9月1日
◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.2折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價31元）
🟡OK mart
📍門市｜8月15日至9月11日
◾中杯莊園級美式特價28元，8折，原價35元、特價28元
來店消費／繳費／寄取件加購優惠價
🟡美廉社
📍門市｜8月29日至9月1日
◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯濃粹拿鐵買1送1，原價60元、特價30元
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📍APP｜9月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP行動隨時取「數位送禮」｜即起至9月30日
◾大杯美式四杯組135元，75折（原價45元、特價34元）
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◾中杯精品拿鐵四杯組270元，75折（原價80元、特價68元）
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2024年即日起至9月30日止，購買以上指定案型並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE厚乳拿鐵買1送1專屬兌換連結賣場乙次
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
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📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜9月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜8月28日起至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月30日至9月1日
◾不知春茶700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾FMI檸檬氣泡水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.2折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價31元）
🟡OK mart
📍門市｜8月15日至9月11日
◾中杯莊園級美式特價28元，8折，原價35元、特價28元
來店消費／繳費／寄取件加購優惠價
🟡美廉社
📍門市｜8月29日至9月1日
◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯濃粹拿鐵買1送1，原價60元、特價30元