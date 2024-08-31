玖壹壹健志下跪了！霸氣包摩天輪求婚Mia　春風助陣：浪漫捏

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▲健志日前才曝光Mia超音波照，宣布自己要當爸了。（圖／健志IG）

▲玖壹壹不只找來好友助陣，還包下摩天輪大螢幕打上「Marry me？」（圖／春風、芮德IG）

▲Mia謝謝健志和好友一起準備的求婚驚喜。（圖／Mia IG）

嘻哈團體玖壹壹成員健志8月20日才宣布女友Mia懷孕的好消息，昨（30）日晚間就召集一群好友驚喜向Mia求婚。從春風po出的照片、影片可以看到，健志不僅準備鮮花、蠟燭，還包下摩天輪的螢幕，打出「Marry me」的字樣，下跪掏出戒指問Mia願意嫁給他嗎？現場氣氛相當浪漫，Mia點頭答應後，也開心發文說：「真的好感恩、好幸福」。健志日前曬出Mia懷孕的超音波照，開心跟大家公布喜訊：「各位我要當爸了，Mia要當媽了，唷呼唷呼」。升格新手爸媽讓健志相當高興，更笑說孩子的乳名他都已經想好了：「如果是女兒，乳名叫『優芙』，如果是兒子，乳名叫『優福』。」當時健志也告訴《NOWnews今日新聞》，自己會找最好的時間辦婚禮，「現在先讓寶寶平安長大」。為了跟Mia順利完婚，健志也策劃了一場浪漫的驚喜，他在昨晚召集眾多好友向Mia求婚。只見除了玖壹壹的其他兩名團員洋蔥、春風外，高爾宣的女友芮德、《小姐不熙娣》班底木木老師等，眾多好友均到場力挺，幫健志一起準備擺在地上的蠟燭愛心、鮮花，蹲在郊區的馬路上一起給Mia驚喜；見到摩天輪上的「Marry me」也讓春風笑喊「浪漫捏」。如此大陣仗的準備，Mia到場後也覺得非常感動，忍不住落淚，答應嫁給健志。事後Mia也在IG限時動態發文，笑說：「睡前回憶今晚的一切，謝謝浪漫隊友及摯友們，真的好感恩、好幸福」。回顧Mia和健志的戀情，兩人在2022年才公開認愛，當時就已經交往1年左右了，認愛後小兩口也時不時放閃，曬出浪漫合照，羨煞粉絲。而健志在過去訪談中，就曾透露自己很嚮往有小孩，被問到有沒有比較希望生兒子還是女兒時，健志當時回應：「不管男生女生都可以」，自己還沒想到那麼遠。如今求婚成功還準備當爸，31歲的健志也將成為玖壹壹中第一個結婚的人夫。