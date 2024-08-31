新／柯文哲拒夜訊遭當庭逮捕！北院認逮捕合法　駁回提審聲請

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京華城容積弊案持續延燒，民眾黨主席被控涉嫌圖利遭約談，但他卻拒絕夜間偵訊，試圖起身離去，遭北檢當庭逮捕，安置在拘留室過夜，柯委任律師鄭深元認為程序瑕疵聲請提審。北院今日上午收到提審聲請狀，經值班法官閱卷後，已於10點20開庭審理，法官在開庭處理提審案件後，認定此案無提審之必要，故裁定駁回聲請，並將柯文哲解返台北地檢署，預計下午將恢復偵訊。北檢昨日兵分七路搜索民眾黨主席柯文哲住處、辦公室等處，柯文哲先是在廉政署歷經約12小時偵訊後，今日凌晨移送北檢複訊，不過他卻主張疲勞訊問，拒絕夜間偵訊想起身離開，遭檢察官當庭逮捕。北檢表示，柯文哲表示不願繼續接受訊問，逕欲離開偵查庭，檢察官當下曉諭可先行休息，後繼續接受訊問，卻遭對方拒絕，經審酌柯文哲涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌重大，且有事實足認有勾串證人、共犯之虞，若未完成訊問程序就任其自由離去，將使案情晦暗、不明風險驟升，而有妨害偵查目的。柯文哲委任律師鄭深元質疑，柯文哲並非因犯嫌重大被逮捕，而是檢方想疲勞偵訊，逮捕程序不合法，已向北院聲請提審，北檢後續已暫停訊問，將柯文哲安置於拘留室過夜，等待法院開庭審理結果。